Agropoli, corteo per la riattivazione del Pronto Soccorso: parla Gisella Botticchio, promotrice della manifestazione

E’ in programma per Venerdì 8 agosto, ad Agropoli la manifestazione pubblica per chiedere la riattivazione del pronto soccorso dell’ospedale. Il corteo, che partirà alle ore 18:00 dal municipio di Agropoli, si dirigerà verso il presidio sanitario di via Pio X, coinvolgendo cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali del comprensorio.

Una protesta contro la malasanità

L’iniziativa nasce in risposta alla recente rimozione della scritta “PS” dalla facciata dell’ospedale, gesto simbolico che ha sancito l’esclusione della struttura dalla rete dell’emergenza. A guidare la protesta è Gisella Botticchio, ex consigliere comunale, che ha dichiarato: “Dedichiamo questa manifestazione a tutte le vittime di malasanità, affinché la loro sofferenza non sia vana.” La cittadinanza ha espresso forte preoccupazione per la riduzione delle prestazioni sanitarie, soprattutto in un territorio che registra un aumento della popolazione nei mesi estivi.

Difendere il diritto alla salute

L’appello lanciato dagli organizzatori è chiaro: difendere il diritto alla salute e garantire un servizio di emergenza adeguato per tutti. La manifestazione di venerdì mira a sensibilizzare le istituzioni competenti e a sollecitare un intervento concreto per la riapertura del pronto soccorso.

L’invito è rivolto a tutta la comunità, affinché partecipi attivamente alla protesta e contribuisca a mantenere alta l’attenzione su un tema cruciale per il benessere collettivo.