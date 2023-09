Agropoli, controlli al porto: rimossa imbarcazione ormeggiata al porto

Rimosso coattivamente uno dei quattro natanti sanzionati e bloccati presso il porto di Agropoli per aver ormeggiato in zona interdetta. Il proprietario non ha provveduto alla rimozione nelle 48 ore. Il natante è stato trasferito in un deposito giudiziario presso il custode, ai fini della confisca qualora non venisse reclamato nei termini di legge.

Altri tre natanti sono stati invece restituiti ai proprietari che hanno provveduto a pagare la sanzione di 419€.

Controlli al porto della Polizia municipale

La Polizia Municipale ha provveduto poi ad elevare altre cinque violazioni amministrative a natanti ormeggiati presso pontili comunali per mancanza del tagliando che indica gli estremi della concessione 2023 a carico di natanti ormeggiati su un pontile comunale. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Le polemiche

Per le attività poste in essere dagli uomini della Polizia Municipale non erano mancate polemiche. Il consigliere Raffaele Pesce, in particolare, aveva manifestato perplessità per il periodo scelto per i controlli, ovvero in coda alla stagione estiva.