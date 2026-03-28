Agropoli, consiglio comunale del 27 Marzo 2026

Rivedi la versione integrale del consiglio comunale di Agropoli del 27 Marzo 2026.
Questo l’ordine del giorno:
- 1) Approvazione dei verbali della seduta del 29/12/2025;
- 2) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n°36 – Articolo 37 – Programma triennale 2026 – 2028
- ed Elenco annuale 2026 dei lavori pubblici. Approvazione;
- 3) Art. 172, comma 1, lett. B) D.Lgs. n°267/2000 – Verifica quantità e qualità di aree e
- fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – Anno 2026;
- 4) Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2026 – 2028;
- 5) Variazione durante l’esercizio provvisorio al bilancio di previsione armonizzato 2025/2027
- esercizio 2026, adottata in via d’urgenza dalla Giunta comunale con Deliberazione n°50
- del 04/02/2026 – Ratifica;
- 6) Variazione durante l’esercizio provvisorio al bilancio di previsione armonizzato 2025/2027
- esercizio 2026, adottata in via d’urgenza dalla Giunta comunale con Deliberazione n°88
- del 20/02/2026 – Ratifica;
- 7) Variazione durante l’esercizio provvisorio al bilancio di previsione armonizzato 2025/2027
- esercizio 2026, adottata in via d’urgenza dalla Giunta comunale con Deliberazione n°94
- del 25/02/2026 – Ratifica;
- 8) Azienda Speciale Agropoli Cilento Servizi – Approvazione Piano Programma 2026 – 2028;
- 9) Documento Unico di Programmazione (D. U. P.) 2026/2028 – Approvazione;
- 10) Approvazione Bilancio armonizzato 2026/2028