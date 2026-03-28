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Agropoli, consiglio comunale del 27 Marzo 2026

Rivedi il consiglio comunale dei Agropoli del 27 Marzo 2026

Redazione Infocilento

Rivedi la versione integrale del consiglio comunale di Agropoli del 27 Marzo 2026.

Questo l’ordine del giorno:

  • 1) Approvazione dei verbali della seduta del 29/12/2025;
  • 2) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n°36 – Articolo 37 – Programma triennale 2026 – 2028
  • ed Elenco annuale 2026 dei lavori pubblici. Approvazione;
  • 3) Art. 172, comma 1, lett. B) D.Lgs. n°267/2000 – Verifica quantità e qualità di aree e
  • fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – Anno 2026;
  • 4) Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2026 – 2028;
  • 5) Variazione durante l’esercizio provvisorio al bilancio di previsione armonizzato 2025/2027
  • esercizio 2026, adottata in via d’urgenza dalla Giunta comunale con Deliberazione n°50
  • del 04/02/2026 – Ratifica;
  • 6) Variazione durante l’esercizio provvisorio al bilancio di previsione armonizzato 2025/2027
  • esercizio 2026, adottata in via d’urgenza dalla Giunta comunale con Deliberazione n°88
  • del 20/02/2026 – Ratifica;
  • 7) Variazione durante l’esercizio provvisorio al bilancio di previsione armonizzato 2025/2027
  • esercizio 2026, adottata in via d’urgenza dalla Giunta comunale con Deliberazione n°94
  • del 25/02/2026 – Ratifica;
  • 8) Azienda Speciale Agropoli Cilento Servizi – Approvazione Piano Programma 2026 – 2028;
  • 9) Documento Unico di Programmazione (D. U. P.) 2026/2028 – Approvazione;
  • 10) Approvazione Bilancio armonizzato 2026/2028
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