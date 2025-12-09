Agropoli, comunità unite per la fiaccolata interparrocchiale: l’omaggio alla Madonna Immacolata

Una significativa manifestazione di fede ha caratterizzato la giornata dell’8 dicembre ad Agropoli, dove si è svolta la Fiaccolata Interparrocchiale in onore della Madonna Immacolata. L’evento ha visto la partecipazione congiunta di tutte le comunità religiose del territorio, riunite per celebrare la solennità mariana.

Il ritrovo in piazza e l’omaggio istituzionale

Il momento di aggregazione ha avuto il suo fulcro nel ritrovo organizzato presso la piazza di Agropoli, proprio ai piedi della statua della Madonna. Qui si è svolto uno dei gesti più significativi della cerimonia: il sindaco ha infatti conferito un omaggio floreale alla Vergine, un atto istituzionale che ha suggellato la partecipazione della città alla ricorrenza religiosa.

Un cammino di comunione tra le parrocchie

L’iniziativa non si è limitata a una singola celebrazione, ma si inserisce in un progetto più ampio e profondo. La fiaccolata, infatti, è parte integrante di un cammino di comunione tra le diverse parrocchie agropolesi. Tale percorso è portato avanti con convinzione dai parroci, con l’obiettivo primario di vivere sempre insieme il cammino spirituale e favorire l’interscambio tra le diverse realtà parrocchiali, rafforzando così il tessuto connettivo della comunità ecclesiale locale.