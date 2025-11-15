Agropoli: Comune punta a potenziare il servizio scuolabus in modo sostenibile

Ente partecipa ad Avviso regionale per l'attivazione e/o potenziamento del servizio di scuolabus

A cura di Antonio Pagano

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha aderito, con apposita delibera di giunta , all’Avviso pubblico regionale che raccoglie manifestazioni d’interesse per l’attivazione e/o potenziamento del servizio di scuolabus.

Le finalità dell’Avviso

Scopo dell’Avviso è l’istituzione di un elenco ricognitivo dei fabbisogni manifestati dai Comuni interessati alla dotazione di scuolabus ecologici. L’elenco sarà articolato in due sezioni, una prima riferita ai Comuni con popolazione fino ai 15 mila abitanti e una seconda riferita ai Comuni con popolazione compresa tra i 15.001 mila e fino ai 30 mila abitanti, come nel caso di Agropoli.

I Comuni potranno partecipare in forma singola o associata. Le risorse destinate all’Avviso sono a valere sul PR FESR 2021/2027, Obiettivo specifico RSO3.2, Azione 3.2.1 – “Aumentare gli standard di sostenibilità ambientale, comfort e sicurezza dei viaggiatori e potenziare l’offerta del trasporto pubblico extraurbano”, e ammontano a: 6 milioni destinati ai Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti; e 10 milioni destinati ai Comuni con popolazione tra i 15.001 e i 30.000 abitanti.

Gli obiettivi del Comune

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di garantire pari opportunità educative anche ai cittadini che vivono nelle periferie della città e, al contempo, sensibile ai temi della mobilità sostenibile, perseguire gli standard ambientali di riduzione delle emissioni.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Truffe agli anziani a Marina di Camerota: smantellata banda specializzata in raggiri telefonici

Le vittime, tutte ultraottantenni, venivano contattate telefonicamente da un finto parente o…

Gaetano Paolino

Capaccio Paestum, dopo i lavori in via Italia ’61 Paolino annuncia nuove opere

Nuove opere nei prossimi mesi. Paolino chiede tempo per "interventi strategici", ma…

Veglia di Preghiera

San Pietro al Tanagro si unisce in preghiera per gli ammalati e il 64enne ferito nell’incidente sulla Polla–Sant’Arsenio

La veglia di preghiera è in programma per domani dalle 18:00 alle…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79