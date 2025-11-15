Agropoli: Comune punta a potenziare il servizio scuolabus in modo sostenibile

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha aderito, con apposita delibera di giunta , all’Avviso pubblico regionale che raccoglie manifestazioni d’interesse per l’attivazione e/o potenziamento del servizio di scuolabus.

Le finalità dell’Avviso

Scopo dell’Avviso è l’istituzione di un elenco ricognitivo dei fabbisogni manifestati dai Comuni interessati alla dotazione di scuolabus ecologici. L’elenco sarà articolato in due sezioni, una prima riferita ai Comuni con popolazione fino ai 15 mila abitanti e una seconda riferita ai Comuni con popolazione compresa tra i 15.001 mila e fino ai 30 mila abitanti, come nel caso di Agropoli.

I Comuni potranno partecipare in forma singola o associata. Le risorse destinate all’Avviso sono a valere sul PR FESR 2021/2027, Obiettivo specifico RSO3.2, Azione 3.2.1 – “Aumentare gli standard di sostenibilità ambientale, comfort e sicurezza dei viaggiatori e potenziare l’offerta del trasporto pubblico extraurbano”, e ammontano a: 6 milioni destinati ai Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti; e 10 milioni destinati ai Comuni con popolazione tra i 15.001 e i 30.000 abitanti.

Gli obiettivi del Comune

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di garantire pari opportunità educative anche ai cittadini che vivono nelle periferie della città e, al contempo, sensibile ai temi della mobilità sostenibile, perseguire gli standard ambientali di riduzione delle emissioni.