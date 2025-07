Agropoli, completata l’installazione di 36 telecamere di videosorveglianza

Sono stati ultimati gli interventi di predisposizione di nuove telecamere di videosorveglianza sul territorio comunale di Agropoli.

Il progetto

Il progetto è consistito nell’installazione di 36 impianti di videosorveglianza finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà. Si tratta di 16 varchi di lettura targhe di accesso al territorio e di 20 telecamere di contesto per finalità di sicurezza e contrasto al degrado urbano. Il progetto sviluppato dall’Area Vigilanza e Polizia locale, diretta dal maggiore Antonio Rinaldi, per una spesa pari a 149.200 euro è stato ritenuto idoneo ed è risultato tra le 93 proposte progettuali ammesse a finanziamento da parte del Ministero dell’Interno. Ad oggi risultano installate e funzionanti 117 telecamere di videosorveglianza, di cui 91 di osservazione e 26 Targa System (con sistema di lettura targhe).

Nel 2022 l’impianto era formato da 42 telecamere ma solo alcune di esse erano funzionanti. Venne effettuato un progetto di videosorveglianza partecipata che portò al ripristino di quanto esistente e vennero installati i primi 5 Targa System. Successivamente sono state installate altre 34 telecamere acquistate con fondi di bilancio, quindi le 36 telecamere di recente predisposizione. Le immagini acquisite dalle stesse sono visibili all’interno della Sala operativa della Polizia municipale ed è stato avviato l’iter presso il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri affinché possano essere installati i monitor per la loro visione anche presso la locale Compagnia Carabinieri.

Domani, mercoledì 9 luglio alle ore 11.00, presso il Comando di Polizia municipale di Agropoli i giornalisti potranno prendere visione della Sala operativa e incontrare il sindaco Roberto Mutalipassi e il comandante della Polizia locale maggiore Antonio Rinaldi.

Questo il commento del sindaco Roberto Mutalipassi: «Si chiude un ulteriore tassello per quanto riguarda la sicurezza in città. E’ stata completata l’installazione di ulteriori 36 telecamere, finanziate con fondi ministeriali, che si aggiungono a quelle già presenti per un totale di ben 117 occhi elettronici che monitorano cosa avviene sul nostro territorio. Stiamo lavorando per dotare ulteriori zone sensibili di altri impianti in modo da avere ancora maggiore capillarità. Il nostro impegno per la tranquillità di cittadini e turisti è massimo»