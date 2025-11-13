Agropoli, celebrato il centenario della fisica quantistica: successo per “Quantum nel Cilento 2025”

L’Auditorium del Liceo “Alfonso Gatto” di Agropoli ha ospitato il convegno Quantum nel Cilento 2025, dedicato al Centenario della Fisica Quantistica (1925–2025).

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Cilento Domani – Arte e Cultura Mediterranea APS nell’ambito del Festival Scientia Archivio, con la collaborazione di Scienza e Scuola, Scienza Viva e il patrocinio di Regione Campania, BCC Magna Grecia, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e Città di Agropoli. L’evento ha fatto parte del calendario ufficiale dell’International Year of Quantum Science and Technology.

Le conferenze scientifiche

La mattinata si è aperta con un ciclo di relazioni che hanno accompagnato il pubblico in un viaggio nel mondo della fisica quantistica:

Prof. Gustavo Avitabile (Università di Napoli Federico II) ha illustrato il rapporto tra chimica e meccanica quantistica.

(Università di Napoli Federico II) ha illustrato il rapporto tra chimica e meccanica quantistica. Dott.ssa Angela Gargano (INFN Napoli) ha spiegato come la fisica di base sia alla base di strumenti fondamentali per la medicina moderna.

(INFN Napoli) ha spiegato come la fisica di base sia alla base di strumenti fondamentali per la medicina moderna. Prof. Davide Massarotti (Università di Napoli Federico II) ha mostrato il legame tra micro e nanoelettronica e le nuove tecnologie intelligenti.

La Tavola Aperta con studenti e studiosi

La seconda parte della mattinata è stata dedicata alla Tavola Aperta, un momento di dialogo tra studiosi, divulgatori e studenti. Sono intervenuti Emilio Balzano, Francesca De Risi, Roberto Di Capua, Rodolfo Figari, Pietro Piccialli e Arturo Tagliacozzo (Università di Napoli Federico II), insieme a Ernesta De Masi (Associazione Scienza e Scuola) ed Enzo Favale (Associazione Scienza Viva).

Le domande degli studenti hanno reso il dibattito dinamico, affrontando temi come il valore umano della ricerca, le applicazioni quotidiane della fisica quantistica e l’importanza di comunicare la scienza con un linguaggio semplice e coinvolgente.

Laboratori sperimentali per i giovani

Nel pomeriggio, dalle 15:00 alle 17:00, l’Auditorium si è trasformato in un vero laboratorio sperimentale. Gli studenti, guidati da Francesca De Risi, Roberto Di Capua, Pietro Piccialli ed Enzo Favale, hanno partecipato a esperienze pratiche:

misura della costante di Planck

analisi del rumore termico in elettronica

sintesi digitale del suono

trasmissione dei segnali via cavo e fibra ottica

Un momento di scienza “da toccare con mano” che ha entusiasmato i ragazzi e reso tangibile il legame tra teoria e realtà.

Il valore educativo dell’iniziativa

La dirigente Anna Vassallo ha sottolineato l’importanza di ospitare eventi di questo livello: “Ospitare un incontro di questo livello significa offrire ai nostri studenti un orizzonte di conoscenza e speranza.

La scienza insegna a guardare oltre, e il nostro compito è aiutarli a farlo”. Con Quantum nel Cilento 2025, Agropoli ha dimostrato che la scienza può essere racconto, emozione e partecipazione, rafforzando il ruolo del Cilento come territorio che valorizza cultura ed educazione.