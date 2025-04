Agropoli capitale del basket giovanile: Finali Nazionali U15 Eccellenza in arrivo

Agropoli si conferma ancora una volta città dello sport, ospitando per il terzo anno consecutivo le Finali Nazionali Giovanili Maschili di basket. Dal 2 all’8 giugno 2025, il “Trofeo Claudio Papini” vedrà sfidarsi le 16 migliori squadre Under 15 d’Italia, in un evento che promette spettacolo e grande agonismo.

Palazzetti pronti ad accogliere i talenti del futuro

Il palcoscenico di questa importante manifestazione saranno il Pala Di Concilio di Agropoli e il Pala Cilento di Torchiara, strutture all’avanguardia pronte ad accogliere i giovani talenti del basket italiano. Il 1° giugno, invece, si terrà la cerimonia ufficiale di presentazione dell’evento, che darà il via a una settimana di grande sport.

Un evento reso possibile grazie alla collaborazione di FIP e istituzioni locali

La realizzazione di questo evento è stata resa possibile grazie alla sinergia tra la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), nelle figure del Presidente Gianni Petrucci e del responsabile del Settore Giovanile Marco Gianlorenzi, e le istituzioni locali. Un ringraziamento particolare va alla FIP Campania, con il presidente Antonio Caliendo e la consigliera regionale Simona Sica, e al Consiglio Provinciale con il presidente Foccillo.

Basket Agropoli, cuore pulsante dell’organizzazione

L’organizzazione dell’evento è affidata alla società Basket Agropoli, con la preziosa guida di Floriana Russo, referente e responsabile della manifestazione. La società si è detta onorata di poter ospitare un evento di tale portata, che rappresenta un’importante vetrina per la città e per il movimento cestistico giovanile.