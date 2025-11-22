Agropoli – Calpazio: grande attesa per il derby

L’Agropoli si prepara a tornare in campo questa domenica in occasione del derby contro la Calpazio, una partita molto sentita e che ha in palio punti fondamentali per entrambe le formazioni.

I delfini vogliono subito dimenticare l’eliminazione in Coppa Italia, arrivata in settimana con la sconfitta sul campo della Rocchese: i padroni di casa si sono imposti per 2-0 con una doppietta di Chirullo, ribaltando così il 2-1 subito al “Guariglia” nella gara d’andata.

L’Agropoli ha schierato in coppa una formazione con diversi ragazzi “under”, complici i diversi problemi fisici di alcuni calciatori importanti. Pertanto, oltre agli acciaccati D’Avella e Capozzoli, mister Turco spera di recuperare per domenica Rabbeni e Tedesco, colonne portanti dell’attacco biancoazzurro. È in dubbio anche il difensore centrale Cusanno.

Dopo diversi anni trascorsi in Eccellenza, Agropoli e Calpazio tornano ad affrontarsi nel campionato di Promozione, in uno scontro che si prevede infuocato: l’Agropoli cerca la vittoria per continuare a inseguire il primo posto, al netto dei cinque punti di penalizzazione, mentre la Calpazio ha un disperato bisogno di punti per uscire dalla zona play-out.

A tal proposito l’allenatore dell’Agropoli Turco ha dichiarato: “le squadre disperate sono le più difficili da affrontare. E’ un derby, a maggior ragione la nostra attenzione deve essere altissima e dobbiamo cercare a tutti i costi attraverso una prestazione importante di portare a casa i tre punti.”

L’ultimo precedente in Coppa Italia sorride ai delfini, che il 6 settembre si imposero con un netto 0-5 al “Vaudano”.

Un importante movimento di tifosi agropolesi invita tutta la città ad accorrere allo stadio “Guariglia” per sostenere i ragazzi di Turco e spingerli verso una vittoria fondamentale per morale e classifica, in attesa dello scontro diretto di settimana prossima contro il “Città di Campagna”.

Tutte le gare dell’U.S. Agropoli sono in diretta su InfoCilento, canale 79 del digitale terrestre.