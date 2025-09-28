Agropoli: Bruno Mautone premiato al Menotti Art Festival di Spoleto

Un momento di particolare rilievo, che ha unito il fascino della letteratura d’inchiesta alla celebrazione del talento, è stato quello della premiazione al Menotti Art Festival 2025. Sotto i riflettori è salito l’avvocato agropolese Bruno Mautone, autore di una trilogia di successo che ha riacceso il dibattito sulla tragica e controversa morte di Rino Gaetano.

Il premio

L’importante riconoscimento è stato assegnato dalla commissione presieduta da Maria Concetta Borgese e dalla Vice Presidente Sabrina Morelli, che hanno voluto celebrare la profondità e il coraggio della sua opera.

Le opere

Mautone è stato premiato in particolare per il suo lavoro di ricerca e ricostruzione sulla vita del cantautore calabrese, culminato nel volume intitolato “Chi ha ucciso Rino Gaetano?”. L’avvocato, noto per la sua determinazione investigativa, nelle sue opere avanza una tesi che esce dal seminato della cronaca ufficiale, ipotizzando che dietro la scomparsa di Rino Gaetano non ci sia stato un semplice incidente stradale, ma l’azione di servizi segreti deviati.

Secondo la meticolosa analisi di Mautone, i testi apparentemente nonsense e sarcastici di Rino Gaetano celavano in realtà riferimenti diretti a episodi controversi della vita politica ed economica italiana degli anni ’70 e primi anni ’80. Una verità “scomoda” che, nell’ipotesi dell’autore, avrebbe reso il cantautore un bersaglio e una minaccia per l’establishment dell’epoca.

Il premio conferito al Menotti Art Festival 2025 non è solo un attestato di merito letterario per Bruno Mautone, ma anche un significativo riflettore sulla sua coraggiosa opera, che continua a sollecitare interrogativi e a mantenere vivo il mistero di una delle figure più emblematiche e irriverenti della musica italiana.

La poesia

Bruno Mautone non è stato l’unico cilentano ad essere premiato in quel di Spoleto: importante riconoscimento è stato ottenuto anche da Giuseppina Giudice, nella sezione poesia.