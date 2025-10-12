Agropoli: ok alle convenzioni per l’utilizzo degli impianti sportivi “Torre” e “Polito”

L’Amministrazione Comunale di Agropoli con a capo il sindaco Roberto Mutalipassi, ha espresso la volontà di voler concedere in convenzione gli impianti sportivi “Polito ” e “G. Torre”.

Le informazioni utili

La convenzione sarà della durata di 3 anni – con decorrenza presunta 01/11/2025 – fermo restando a carico del soggetto convenzionato la pulizia, la manutenzione ordinaria dell’impianto, la guardiania e la sorveglianza, la gestione degli accessi e dell’apertura e chiusura dell’impianto in occasione di eventi e/o, di utilizzo della struttura da parte del Comune di Agropoli e/o Associazioni dallo stesso autorizzate.

L’Ente ha dettato atto di indirizzo al responsabile del servizio sport affinché predisponga appositi avvisi per verificare l’interesse di altre associazioni alla stipula di apposita convenzione. Hanno manifestato già interesse la ASD Real Mattine Agropoli per l’utilizzo del campo “Polito” e la SV Atletico Agropoli per il campo “G.Torre”.

Come partecipare

I soggetti individuati, ai sensi dell’art 6 del vigente regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali, che possano svolgere attività sportive per le quali l’impianto risulta già omologato, interessati alla stipula di convenzione di utilizzo dell’impianto sportivo comunale “Campo G. Torre” e di utilizzo dell’impianto sportivo comunale “Campo Polito”, possono far pervenire istanza, in carta semplice, indirizzata al Responsabile del servizio Sport, entro e non oltre il 23 ottobre 2025, ore 12.00, a mano al Protocollo dell’Ente sito in Piazza della Repubblica, 3 Agropoli 84043, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 il martedì e il giovedì, o a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it

Per eventuali informazioni o per la visione del bene, è necessario prendere appuntamento con l’Ufficio Sport scrivendo alla PEC personale@pec.comune.agropoli.sa.it o all’emailpersonale@comune.aeropoli.sa.it.