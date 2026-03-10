Cronaca

Agropoli, arrestato latitante rumeno: condannato a 10 anni per violenza sessuale su minore

Nel 2022, il 45enne aveva avuto due rapporti sessuali con una 15enne e, nel corso di un controllo di polizia, aveva provocato lesioni ad un agente

Comunicato Stampa
Polizia, arresto

Nella prima mattinata odierna la Polizia di Stato di Salerno, con investigatori della Squadra Mobile e la collaborazione del Servizio Centrale Operativo, ha dato esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità della Romania nei confronti di un 45enne rumeno condannato alla pena di 10 anni e 8 mesi per i reati di atti sessuali con minorenne e violenza a pubblico ufficiale.

Continua dopo la pubblicità

La ricostruzione dei fatti

In particolare, il predetto, nel 2022, aveva avuto due rapporti sessuali con una 15enne e, nel corso di un controllo di polizia, aveva cagionato lesioni ad un agente. L’arresto trae origine da un’attività info-investigativa svolta dai menzionati Uffici, anche attraverso la collaborazione delle autorità di polizia romene e dell’Ufficiale di Collegamento romeno in Italia, la quale ha consentito di localizzare il ricercato in un’abitazione ubicata nel comune di Agropoli in località Moio, ove dallo scorso anno viveva con una connazionale46enne e i tre figli della donna.

Continua dopo la pubblicità

Il provvedimento

Il 45enne, giunto presso gli Uffici della Squadra Mobile, al termine degli atti di rito, è stato condotto presso la locale Casa Circondariale e posto a disposizione della locale Corte d’Appello. L’attività in questione si inerisce nel più ampio progetto del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, denominato “Wanted”, finalizzato alla localizzazione ed alla cattura di soggetti di elevato spessore criminale con la collaborazione, per il tramite del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, anche delle forze di polizia estere.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Eliambulanza

Caggiano: cade dalla finestra della sua abitazione, 32enne trasferito in eliambulanza al Ruggi

Precipita dal balcone di casa, violento l'impatto al suolo. Per un 32enne si è reso necessario il trasferimento in ospedale in eliambulanza

Olio

Olio, l’Europa ferma il raddoppio dell’import dalla Tunisia: vittoria per gli agricoltori campani

La Commissione Europea blocca l'aumento delle quote di olio tunisino a dazio zero. Coldiretti Campania: "Stop alla concorrenza sleale e ai rischi per la salute"

Agropoli: primo allenamento per mister Squillante

L'obiettivo dichiarato è chiaro: dare un elettroshock immediato a un ambiente deluso per risalire la china e centrare l'obiettivo playoff

Metrò del Mare

Metrò del Mare 2026: al via le prenotazioni. Si viaggia anche tra Cilento e Costiera, ecco orari e tariffe della nuova stagione

Scopri gli orari e i prezzi del Metrò del Mare 2026. Collegamenti attivi da giugno per Agropoli, Amalfi, Positano e Acciaroli. Prenota ora il tuo viaggio con Alicost

Caggiano strade

Sicurezza stradale e infrastrutture: al via il piano di restyling per le provinciali di Caggiano

Al via i lavori di messa in sicurezza sulle strade provinciali SP 442 e SP 341 a Caggiano. Gallerie, illuminazione e bitumazione: tutti i dettagli del piano

Detto tra Noi

“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta”: trentanovesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30

Salerno, reparto neonatoligia

Ruggi, solidarietà in corsia: Sodalis CSV Salerno dona giocattoli al reparto di Neonatologia

I doni sono stati consegnati ieri alla squadra della dott.ssa Corbo: un gesto di tenerezza per i piccoli del reparto di Neonatologia

Emergenza mareggiate a Capitello: Comune corre ai ripari

Il Comune ha attivato lavori di somma urgenza per oltre 240mila euro. Da palazzo di città hanno evidenziato il "rischio di compromissione delle strutture"

Raffaella Giaccio, Tg

Tg InfoCilento 10 marzo 2026

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Raffaella Giaccio

Polla incidente

Grave incidente stradale a Polla: autoarticolato finisce contro il guardrail sulla A2

Il tir, dotato di cella frigorifera, ha perso una notevole quantità di olio sulla carreggiata, rendendo necessario l’intervento dei tecnici dell’Anas

Neonato

Omignano accoglie i nuovi nati con la “Chiave della gentilezza”

Sabato 14 marzo il sindaco Raffaele Mondelli darà il benvenuto ufficiale ai quattordici bambini nati nel 2025, riconoscendoli come nuovi cittadini della comunità

Incendio San Cipriano

Fiamme nella notte nel salernitano: incendio distrugge un appartamento

Terrore a Pezzano (San Cipriano Picentino) per un incendio scoppiato nella notte. Vigili del Fuoco in azione per domare le fiamme in un appartamento: salvi i residenti, ma si registra la perdita di un animale domestico