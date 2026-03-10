Agropoli, arrestato latitante rumeno: condannato a 10 anni per violenza sessuale su minore

Nella prima mattinata odierna la Polizia di Stato di Salerno, con investigatori della Squadra Mobile e la collaborazione del Servizio Centrale Operativo, ha dato esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità della Romania nei confronti di un 45enne rumeno condannato alla pena di 10 anni e 8 mesi per i reati di atti sessuali con minorenne e violenza a pubblico ufficiale.

La ricostruzione dei fatti

In particolare, il predetto, nel 2022, aveva avuto due rapporti sessuali con una 15enne e, nel corso di un controllo di polizia, aveva cagionato lesioni ad un agente. L’arresto trae origine da un’attività info-investigativa svolta dai menzionati Uffici, anche attraverso la collaborazione delle autorità di polizia romene e dell’Ufficiale di Collegamento romeno in Italia, la quale ha consentito di localizzare il ricercato in un’abitazione ubicata nel comune di Agropoli in località Moio, ove dallo scorso anno viveva con una connazionale46enne e i tre figli della donna.

Il provvedimento

Il 45enne, giunto presso gli Uffici della Squadra Mobile, al termine degli atti di rito, è stato condotto presso la locale Casa Circondariale e posto a disposizione della locale Corte d’Appello. L’attività in questione si inerisce nel più ampio progetto del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, denominato “Wanted”, finalizzato alla localizzazione ed alla cattura di soggetti di elevato spessore criminale con la collaborazione, per il tramite del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, anche delle forze di polizia estere.