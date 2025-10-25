Agropoli, appello ad interventi per il fiume Solofrone: «c’è rischio allagamenti»

Residenti chiedono interventi urgenti per garantire la messa in sicurezza del fiume Solofrone e limitare i rischi in caso di piene

A cura di Ernesto Rocco
Fiume Solofrone

Subito interventi per il fiume Solofrone. A chiederlo sono i cittadini di località Mattine, la frazione di Agropoli attraversata dal corso d’acqua, confine naturale con il comune di Capaccio Paestum. Il fiume, infatti, presenta una fitta vegetazione e l’accumulo di sedimenti. Una situazione che con l’arrivo di piogge abbondanti potrebbe determinare disagi e problemi per le abitazioni presenti nelle vicinanze.

La richiesta dei residenti

Ecco perché alcuni residenti hanno chiesto l’intervento del comune di Agropoli e del Consorzio di Bonifica di Paestum (che si è dichiarato incompetente), affinché si provveda alla sua manutenzione.

«Il fiume Solofrone – scrive un residente – diventa pericoloso ed è a rischio inondazioni perché i detriti presenti vengono portati a valle e si vanno ad accumulare sotto le ristrettezze del ponte di Via Mattine formando un
tappo che impedisce il defluire dell’acqua che poi inonda i vicini agglomerati urbani di destra e di sinistra con quello che ne consegue». E c’è anche chi evidenzia che i «detriti portati a valle si vanno ad accumulare sotto le ristrettezze del ponte di via Mattine, formando un tappo che impedisce il defluire dell’acqua che poi inonda i vicini agglomerati urbani».

I precedenti e l’appello

Il punto critico è segnalato nei pressi del parco Marasilvi, che già in passato ha subito le conseguenze di una esondazione. «Uno straripamento del fiume metterebbe in pericolo l’incolumità delle cose e soprattutto delle persone abitanti nel parco e nella zona», evidenziano dal Parco.

Il comune di Agropoli è già intervenuto per la pulizia di altri corsi d’acqua che attraversano la città: ora si attende un intervento anche per il Solofrone.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Carcere Vallo della Lucania

Agropoli, abusi su figlia minore: 41enne respinge le accuse

Arrestato un 41enne di origine sudamericana ad Agropoli per violenza sessuale e…

Seconda Categoria – Alla scoperta del Real Cilento: parola a Camillo Passaro

Con entusiasmo e spirito di appartenenza, il Real Cilento si conferma una…

Pablo Picasso

Almanacco del 25 Ottobre: nasceva oggi Pablo Picasso

Il 25 Ottobre celebra la pasta e l’arte, ricorda la nascita di…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79