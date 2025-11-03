Agropoli: annunciata la data per la riapertura dell’Antiquarium

Dopo anni di chiusura, l’Antiquarium di Agropoli è pronto a riaprire al pubblico il prossimo 18 dicembre. L’annuncio è arrivato in modo ufficiale dal sindaco Roberto Mutalipassi nel corso della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico a Paestum.

L’Antiquarium

L’Antiquarium, ospitato all’interno del Palazzo Civico delle Arti, era chiuso dalla pandemia. Negli anni successivi il museo era finito anche al centro di polemiche a causa di un furto che ne aveva ulteriormente compromesso la riapertura.

Le dichiarazioni

Mutalipassi ha sottolineato il lavoro svolto per arrivare alla nuova apertura: “Ringrazio gli uffici che hanno lavorato costantemente per ottenere questo risultato”.

Il primo cittadino ha messo in evidenza anche la collaborazione con la Soprintendenza, definita “necessaria” per poter completare l’iter e riportare l’Antiquarium nelle condizioni di essere nuovamente fruibile.

La riapertura del 18 dicembre segna dunque il ritorno di uno spazio museale che, prima della chiusura, rappresentava uno dei punti di riferimento culturale nel panorama cittadino.