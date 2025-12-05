Agropoli, ambiente e tutela della fauna: richiesta urgente per il divieto di pesca alla foce del Testene

WWF Silentum e Genesi dell'Ambiente chiedono lo stop alla pesca notturna e invernale nei pressi della foce per tutelare l'habitat. Ecco i dettagli della proposta

A cura di Ernesto Rocco
Lontra

Le associazioni ambientaliste WWF Silentum e Genesi dell’Ambiente hanno formalizzato una richiesta congiunta volta all’adozione di un atto amministrativo urgente. L’istanza, firmata dai referenti Piernazario Antelmi e Gerardo Scotti, punta a introdurre nuove regole per la salvaguardia dell’ecosistema fluviale e marino, regolamentando in maniera stringente le attività di pesca in aree sensibili.

L’obiettivo primario del provvedimento è la tutela della fauna locale attraverso l’istituzione di un divieto di pesca, sia sportiva che professionale, in una zona cuscinetto specifica. La proposta delimita l’area interdetta nel tratto compreso tra 100 metri a monte della foce e 100 metri a mare dalla linea di costa, creando così una zona di rispetto fondamentale per la biodiversità.

I dettagli del divieto e le fasce orarie

Il documento tecnico presentato dalle associazioni non si limita a definire i confini geografici, ma stabilisce anche precise limitazioni temporali basate sui cicli biologici della fauna. Il periodo di validità richiesto per il divieto va dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno.

Leggi anche:

Santa Marina, domande di Usucapione respinte: La Corte di Cassazione annulla sentenze di Appello

Particolare attenzione è stata posta alla limitazione oraria giornaliera: il divieto dovrebbe scattare a partire da 30 minuti precedenti il tramonto fino a 30 minuti successivi al sorgere del sole. Questa fascia oraria è stata individuata poiché corrisponde ai momenti di massima attività dell’animale che si intende proteggere, riducendo così il rischio di interazioni dannose o disturbi antropici.

Le finalità di tutela ambientale e la vigilanza

Secondo i proponenti, l’approvazione di tale misura permetterebbe di ridurre il disturbo alla specie in una fase ecologica definita delicata, evitando al contempo nuovi episodi involontari di interferenza. Inoltre, il provvedimento mira a proteggere un habitat di pregio che valorizza l’immagine naturalistica dell’intero territorio, contribuendo concretamente al raggiungimento degli obiettivi di conservazione previsti dalle normative europee.

Per garantire il rispetto delle regole, la richiesta include l’installazione di idonea cartellonistica informativa presso gli accessi all’area e prevede il coinvolgimento attivo di diverse forze dell’ordine per la vigilanza, tra cui la Polizia Municipale, la Capitaneria di Porto, i Carabinieri Forestali e le Guardie Giurate del Wwf Italia.

In chiusura, le associazioni si dicono certe della sensibilità degli enti competenti e, come si legge nel testo della richiesta, esprimono “piena disponibilità da parte del personale del WWF Silentum e dell’Associazione Genesi dell’Ambiente a collaborare per sopralluoghi, approfondimenti tecnici e attività divulgative”.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Anas incidente

Campania, Anas: provvisoriamente istituito il senso unico alternato sulla 18 “Tirrena Inferiore”, ad Eboli

Il sinistro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha provocato un…

Pasquale Petrosino e Antonello De Rosa

Teatro e musica nel Vallo di Diano: doppio appuntamento con la rassegna Ditirambi Valdianesi

Weekend di cultura nel Vallo di Diano: il 6 e 7 dicembre…

Cimitero Eboli

Eboli, furto al cimitero: portati via oggetti in rame

Rabbia tra i residenti per l'ennesimo episodio registrato presso il cimitero di…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.