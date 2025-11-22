Agropoli: al via la gara d’appalto per la nuova caserma dei Carabinieri, investimento da 2 mln per il primo lotto

C’è tempo fino al prossimo 22 dicembre 2025 per presentare istanza da parte delle imprese interessate

Agropoli, nuova caserma Carabinieri, progetto

Al via la gara di appalto per la realizzazione della nuova caserma del Comando Compagnia Carabinieri di Agropoli primo lotto. La gara, di importo pari a circa 2 milioni di euro oltre Iva, sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. C’è tempo fino al prossimo 22 dicembre 2025 per presentare istanza da parte delle imprese interessate.

Il progetto

La nuova sede, in luogo dell’attuale location di via Angrisani, non più idonea, verrà realizzata su un terreno di circa 4.000 metri quadrati sulla via del Mare, nei pressi del presidio ospedaliero. Sarà sviluppata su due piani, con struttura operativa e alloggi per i militari. In particolare: 1.100 mq di struttura operativa, 225 mq di zona servizi, 130 mq di zona logistica, 160 mq di camerate, 600 mq di alloggi. L’investimento complessivo (primo e secondo lotto) è di 5 milioni di euro. Il Rup è l’architetto Gaetano Cerminara.

Il commento

«Dopo il commissariato di Polizia di Stato, i cui interventi di realizzazione sono in corso, all’inizio del prossimo anno daremo anche il via alla realizzazione della nuova sede del Comando Compagnia Carabinieri.

Forniamo una location ampia, moderna e funzionale ai militari dell’Arma, dando seguito ad un progetto di grande rilevanza, iniziato qualche anno fa, sul quale abbiamo creduto, riuscendo ad ottenere il mutuo necessario e portando avanti l’iter verso la sua effettiva concretizzazione.

Un’altra promessa mantenuta, un nuovo importante tassello per migliorare la sicurezza in città» è il commento del sindaco Roberto Mutalipassi.

