Agropoli: al via il Torneo Nazionale under 16 di pallavolo femminile. Le interviste

Ha preso, ufficialmente, il via, il Torneo Nazionale Under 16 di Pallavolo femminile riportando entusiasmo e partecipazione nei palazzetti del Cilento dopo due anni di pausa. La manifestazione ha visto la presenza di numerose squadre provenienti da diverse regioni italiane, attirando atleti, famiglie e appassionati nei principali impianti sportivi del territorio: il Palacilento di Agropoli, il PalaGreen e il palazzetto comunale di Torchiara. L’organizzazione dell’evento, curata dalla Volley Agropoli, ha garantito lo svolgimento impeccabile del torneo in tutte le sue fasi, dimostrando impegno e grande professionalità.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla presidente Martina Motta e dall’allenatore Marco Motta, che ai microfoni di InfoCilento hanno ricordato con emozione la figura di Gino Motta, fondatore del movimento pallavolistico agropolese, recentemente scomparso. Oltre a rappresentare un’importante competizione sportiva, l’evento ha offerto un significativo momento di aggregazione per l’intero territorio, regalando una settimana all’insegna della pallavolo giovanile e dello spirito di squadra.