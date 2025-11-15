Agropoli: al via i lavori per la nuova mensa scolastica all’Istituto “San Marco”

E’ in programma martedì 18 novembre la cerimonia di inizio dei lavori di costruzione di un edificio da adibire a mensa scolastica a servizio dell‘Istituto Comprensivo “Agropoli – San Marco”.

La cerimonia di inizio lavori

L’appuntamento è fissato alle ore 10.00 presso il parcheggio “Padre Giacomo Selvi”. Il progetto, redatto dall’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Agropoli prevede un importo di 804.000 euro finanziati nell’ambito dei fondi PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca. Componente 1: potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università. Investimento 1.2: piano di estensione del tempo pieno e mense.

Con Decreto del 4 luglio 2024, il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha inteso finanziare l’estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l’offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l’orario scolastico e accogliere le necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie.

Le dichiarazioni

«Con tale progetto – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – andiamo a favorire ed agevolare l’attuazione del tempo pieno creando nuovi spazi da adibire al servizio di refezione scolastica. Continua l’attenzione di questa Amministrazione nell’offrire sempre maggiori servizi alle famiglie, volti in particolare a conciliare la vita personale e quella lavorativa. Anche l’ampliamento del servizio asilo nido, che pure abbiamo attuato, va nella medesima direzione».

«Un’importante azione finanziata tramite fondi PNRR, con Agropoli che rientra nella missione di raggiungere il target europeo di costruzione e ristrutturazione di almeno 1.000 edifici scolastici, principalmente per la creazione di mense e per l’estensione del tempo pieno» è il commento dell’assessore al PNRR Giuseppe Cammarota.

«Con questa importante iniziativa – dichiara il consigliere delegato alla Pubblica Istruzione Francesco Crispino – l’Amministrazione mira a migliorare i servizi per gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Agropoli – San Marco” che effettuano il tempo prolungato».

Ad oggi il servizio di refezione scolastica è attivo per tutti i plessi delle scuole per l’Infanzia, Primaria e per l’I.C. “Vairo”.