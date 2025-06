Agropoli: AIGA riunisce giovani avvocati nel Cilento, confronto su diritto e ambiente. Le interviste

Il 6 e 7 giugno 2025, Agropoli ha ospitato il Consiglio Direttivo Nazionale dell’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), un evento di rilievo che ha riunito giovani professionisti del diritto da tutta Italia. Organizzato per la prima volta dalla sezione AIGA di Vallo della Lucania, l’incontro si è svolto tra Agropoli e Capaccio Paestum, offrendo un’occasione unica di confronto su tematiche giuridiche e ambientali. Questo appuntamento rappresenta un momento fondamentale per l’aggiornamento e il confronto tra giovani avvocati. Attraverso dibattiti, tavole rotonde e sessioni di networking, sono state discusse le principali questioni legate alla professione forense, con particolare attenzione alla tutela ambientale e ai diritti dei cittadini.

Ecco perchè il Cilento

La scelta del Cilento come sede dell’evento non è stata casuale. Con la sua storia, cultura e natura incontaminata, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha offerto un contesto ideale per riflettere sull’intersezione tra diritto e ambiente. L’evento ha contribuito a valorizzare il territorio, promuovendo una cultura giuridica innovativa e più vicina ai cittadini.

Il focus dell’incontro

L’incontro è stato anche un’opportunità per la condivisione di idee, esperienze e valori comuni. Come ha dichiarato Roberto Scotti, membro della Giunta nazionale AIGA, “AIGA continua a essere un punto di riferimento per i giovani avvocati, sostenendo il loro percorso di crescita professionale e promuovendo un dibattito attivo sui temi che interessano la professione forense e i diritti dei cittadini”.

Il Consiglio Direttivo Nazionale AIGA nel Cilento ha segnato un importante momento di crescita per i giovani avvocati italiani, sottolineando l’importanza di un approccio integrato tra diritto e ambiente per affrontare le sfide del futuro.