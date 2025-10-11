Agropoli accoglie in rada la nave da crociera “Le Lamperouse”

Nella mattinata di venerdì 10 ottobre è giunta in rada, ad Agropoli, la nave da crociera “Le Laperouse”, elegante unità della flotta Ponant. Con i suoi 131 metri di lunghezza, può ospitare fino a 302 passeggeri, offrendo un servizio a cinque stelle e vantando persino una cabina per le esplorazioni subacquee, elemento distintivo nel panorama delle crociere di lusso.

Alla scoperta delle bellezze di Agropoli

Nel corso della giornata, numerosi ospiti hanno visitato i luoghi simbolo di Agropoli, tra cui il borgo antico, il castello angioino-aragonese e il lungomare, vivendo un’esperienza immersiva tra storia, mare e tradizione.

Si tratta del sesto e ultimo approdo dell’anno, traguardo che conferma il successo della convenzione siglata con “Salerno Cruises”, operatore specializzato nello sviluppo del traffico crocieristico e nella promozione di destinazioni turistiche ad alto potenziale. Un risultato che testimonia l’impegno e la visione dell’amministrazione Mutalipassi, determinata a valorizzare il porto turistico e l’intera città di Agropoli attraverso una strategia fondata su qualità, collaborazione e crescita sostenibile.

Agropoli come punto di riferimento per il turismo d’eccellenza

L’arrivo della “Le Laperouse” rappresenta così un nuovo passo avanti nel posizionamento di Agropoli tra le mete turistiche più ambite della Costiera Cilentana, confermando il porto cittadino come punto di riferimento per il turismo marittimo di eccellenza.