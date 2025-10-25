Agropoli, abusi su figlia minore: 41enne respinge le accuse

Arrestato un 41enne di origine sudamericana ad Agropoli per violenza sessuale e maltrattamenti sulla figlia. L'uomo, cuoco in un ristorante, nega le accuse

A cura di Ernesto Rocco
Carcere Vallo della Lucania

La ricostruzione dei fatti non corrisponderebbe alla realtà. L’uomo di 41 anni, originario del Sud America, arrestato ad Agropoli dai Carabinieri della stazione locale con l’accusa di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della figlia minorenne, respinge le accuse.

La misura cautelare, un’ordinanza di custodia in carcere, è stata eseguita dai militari di Agropoli, città dove l’uomo risiedeva e lavorava come cuoco in un ristorante del luogo al momento dell’arresto. Attualmente, l’indagato è detenuto nel carcere di Vallo della Lucania.

Indagini e il coraggio della vittima

La vicenda ha innescato immediatamente l’attivazione del codice rosso, il protocollo specifico per i casi di violenza domestica e abusi sui minori. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, sono partite all’inizio dell’estate a seguito delle prime segnalazioni. Nelle settimane successive, grazie all’ascolto protetto della minore e alla raccolta di ulteriori elementi, è emerso un possibile quadro di violenze e sopraffazioni.

È stata la ragazzina a denunciare il padre ricostruendo fatti che si sarebbero consumati in un arco di tempo e in diverse località. Inizialmente, gli episodi sarebbero avvenuti a Nocera, dove l’uomo e la sua famiglia risiedevano. Successivamente, le violenze sarebbero continuate ad Agropoli, città in cui la famiglia si era trasferita anche per motivi legati all’impiego lavorativo dell’indagato.

Interrogatorio di garanzia e la difesa dell’indagato

L’uomo è comparso giovedì davanti al magistrato per l’interrogatorio di garanzia presso il penitenziario di Vallo della Lucania. In tale sede, però, ha respinto ogni accusa, negando i fatti contestati. Ha dichiarato al giudice che “non è vero nulla”, sostenendo di aver avuto con la figlia soltanto dei contrasti familiari.

La ragazzina, descritta come fragile, è attualmente seguita dai servizi sociali ed è stata affidata a esperti per garantirle il necessario supporto psicologico e la sua sicurezza.

