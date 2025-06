Agguato a Salerno: ferito 48enne in via Galloppo, si indaga sulla criminalità locale

Un uomo di 48 anni, identificato con le iniziali D.T., è stato ferito in un agguato avvenuto nel tardo pomeriggio in via Galloppo, a Salerno. La vittima, accortasi dell’arrivo di due individui a bordo di uno scooter, ha tentato invano di rifugiarsi nel bar Metropolis. Dalle prime ricostruzioni degli investigatori, un passeggero dello scooter avrebbe esploso due colpi, uno dei quali ha raggiunto D.T. al gluteo, fuoriuscendo poi dal corpo. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi, le sue condizioni non destano preoccupazione e la prognosi è di pochi giorni.

Le indagini: telecamere e testimonianze per identificare i responsabili

Sul luogo dell’agguato sono intervenuti i Carabinieri e gli uomini della Squadra Mobile per avviare le indagini. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze delle persone presenti e acquisendo i filmati delle telecamere di sicurezza private della zona, nella speranza di identificare i due aggressori attraverso il modello dello scooter e dettagli fisici. La vittima, ascoltata in nottata, non ha fornito indicazioni utili, ma sarà riconvocata nelle prossime ore per ulteriori accertamenti.

Movente: la pista della piccola criminalità cittadina

Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi sul movente, ma la pista più accreditata riconduce l’agguato ai “giri della piccola criminalità cittadina“. Si sta vagliando a 360 gradi la vita privata del 48enne, ricostruendo i suoi rapporti personali e il contesto in cui vive, per individuare eventuali “punti oscuri”. Non viene scartata neanche l’ipotesi del piccolo spaccio. Questo episodio segna un preoccupante ritorno degli spari in strada a Salerno dopo oltre un anno, in un orario e un luogo affollato che hanno aumentato il rischio di coinvolgimento di innocenti.

Perquisizioni e controlli: focus sul traffico di armi clandestine

In nottata sono state effettuate perquisizioni e controlli a pregiudicati e individui ritenuti coinvolti in contesti malavitosi cittadini. I rilievi scientifici sull’arma utilizzata potrebbero fornire dettagli cruciali per le indagini. Un altro aspetto su cui le forze dell’ordine stanno concentrando l’attenzione è il “commercio di armi clandestine”.