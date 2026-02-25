Aggressione tra giovani a Sarno: chiuso temporaneamente un locale per motivi di sicurezza

Nella giornata del 23 febbraio 2026, la Polizia di Stato, con personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, ha dato esecuzione a un provvedimento di sospensione della licenza per la durata di 20 giorni, ai sensi dell’Art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nei confronti di un esercizio pubblico operante nel territorio del comune di Sarno.

Il provvedimento

Il provvedimento, adottato dal Questore della provincia di Salerno, emesso su proposta del Comando Stazione Carabinieri di Sarno, è scaturito da un grave episodio verificatosi nella notte del 22 febbraio scorso presso il predetto locale. Due giovani, di cui uno minorenne, sono rimasti feriti a seguito di aggressione con arma da taglio da parte di alcuni coetanei, rendendo necessario il trasporto degli stessi presso il locale presidio ospedaliero per le cure del caso.

La misura adottata dal Questore si inserisce nell’ambito delle prerogative attribuite dall’art. 100 T.U.L.P.S., finalizzate alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, e ha carattere preventivo, volto a scongiurare il ripetersi di ulteriori episodi di violenza ea garantire la sicurezza dei cittadini.

“La Polizia di Stato continuerà a mantenere alta l’attenzione sul territorio provinciale, con mirati servizi di controllo e prevenzione, al fine di assicurare il rispetto della legalità e la serena fruizione dei luoghi di aggregazione“.