Aeroporto “Costa d’Amalfi e del Cilento”: British Airways decolla da Salerno, primo volo diretto per Londra Gatwick

Per la prima volta l’aeroporto “Costa d’Amalfi-Cilento” di Salerno ha accolto un volo della compagnia di bandiera britannica British Airways, inaugurando una rotta diretta con Londra Gatwick. Il collegamento, attivo con tre frequenze settimanali fino alla fine di ottobre, segna un passo cruciale per l’apertura del territorio salernitano ai flussi turistici europei.

Prospettive future

Gesac, società di gestione aeroportuale, ha annunciato il primo volo sui social con lo slogan “Allacciate le cinture, si parte!”, sottolineando come questa sia un’ottima opportunità per il turismo e l’economia locale.

Il primo volo

Il primo collegamento ha visto circa 120 viaggiatori imbarcarsi da Londra Gatwick nel pomeriggio, raggiungendo l’aeroporto salernitano e ripartendo in serata verso la capitale britannica. Sebbene i passeggeri per il ritorno siano stati pochi, dall’aeroporto fanno sapere che il prossimo volo dovrebbe già essere sold out, un segnale positivo per la nuova rotta.