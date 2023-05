Addio a monsignor Giuseppe Casale: oggi a Vallo della Lucania i funerali

Ieri pomeriggio, la comunità diocesana ha ricevuto la triste notizia dell’improvviso peggioramento delle condizioni di salute di S.E. Mons. Giuseppe Casale. Il venerato vescovo si è addormentato in Cristo presso la casa delle Suore Ancelle di Santa Teresa di Gesù Bambino, a Vallo della Lucania, dove è stata allestita la camera ardente. Il vuoto lasciato dalla sua scomparsa viene sentito profondamente da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di essere toccati dalla sua guida spirituale.

Le esequie

Oggi, 19 maggio 2023, la salma di Mons. Casale sarà trasferita nella Cattedrale di San Pantaleone, sempre a Vallo della Lucania. Alle 15.30 avrà luogo il trasferimento solenne, mentre alle 17.30 si terranno le Esequie, un momento di commiato in cui si onorerà la memoria di questo grande uomo di fede. La celebrazione delle Esequie sarà presieduta da S.E. Mons. Ciro Miniero, Amministratore Apostolico, che guiderà la comunità in preghiera e riflessione.

In questo momento di profondo lutto, Mons. Miniero invita la comunità diocesana ad elevare fervide preghiere di suffragio per l’anima del carissimo e compianto Mons. Giuseppe Casale. È un’occasione per ricordare l’inestimabile contributo che ha dato alla Chiesa locale e alla comunità in generale. Il suo impegno instancabile, la sua dedizione e il suo amore per Dio e per il prossimo hanno ispirato e guidato molti fedeli lungo il cammino della fede.

Al dolore e alla preghiera si unisce anche il Vescovo eletto, Mons. Vincenzo Calvosa, che condivide il profondo cordoglio per la scomparsa di un pastore così amato e rispettato. La figura di Mons. Casale rimarrà per sempre impressa nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di condividere la sua vicinanza e la sua saggezza pastorale.

Chi era monsignor Giuseppe Casale

Nato a Trani (BA) il 28 settembre 1923, Mons. Giuseppe Casale ha dedicato la sua vita al servizio di Dio e dei suoi fedeli.

Dopo essere stato ordinato presbitero il 3 febbraio 1946, è stato eletto alla sede vescovile di Vallo della Lucania il 26 ottobre 1974. Il 7 maggio 1988 è stato promosso alla diocesi di Foggia – Bovino, dove ha continuato a svolgere il suo ministero con zelo e dedizione. Ha poi raggiunto lo status di vescovo emerito il 27 maggio 1999, ma il suo impegno per la Chiesa e per il bene comune non si è mai affievolito.