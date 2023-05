Morto Giuseppe Casale: fu Vescovo di Vallo della Lucania, avrebbe compiuto 100 anni tra qualche giorno

Laureato in teologia presso la prestigiosa Facoltà “San Luigi” di Napoli, don Giuseppe Casale ha dedicato la sua vita al servizio della Chiesa cattolica. Fu Vescovo di Vallo della Lucania nel 1974.

La sua carriera ecclesiastica

Il suo cammino di fede e impegno apostolico è iniziato il 3 febbraio 1946, quando è stato ordinato sacerdote. Nei primi anni della sua carriera ecclesiastica, dal 1949 al 1953, don Casale ha insegnato storia ecclesiastica e civile presso i seminari regionali di Chieti e Molfetta.

La sua passione per l’insegnamento si è presto estesa anche al campo dell’azione cattolica giovanile, diventando vice-assistente nazionale della Gioventù Italiana di Azione Cattolica dal 1955 al 1964.

Il suo impegno a servizio dei lavoratori

Negli anni ’60, don Casale ha intrapreso un nuovo percorso pastorale, focalizzandosi sulla pastorale del lavoro. Inizialmente coinvolto nel Movimento degli Artigiani Cristiani come consulente ecclesiastico nazionale, successivamente ha dedicato il suo impegno al Gruppo Sacerdotale Nazionale per la Pastorale del Mondo del Lavoro.

In questo ruolo, si è occupato principalmente della formazione professionale, mettendo le sue competenze al servizio dei lavoratori.Don Casale è un esperto di catechesi e ha contribuito con numerose pubblicazioni per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole e per l’Azione Cattolica.

Ha fatto parte del Consiglio dell’Ufficio Catechistico Nazionale e ha preso parte al gruppo che ha preparato il nuovo Catechismo dei Giovani, dimostrando così il suo impegno nella formazione spirituale delle nuove generazioni.

Fu ordinato Vescovo di Vallo da Paolo VI

Il 26 ottobre 1974, il Papa Paolo VI ha riconosciuto il valore e la dedizione di don Casale nominandolo vescovo di Vallo della Lucania. L’8 dicembre dello stesso anno, ha ricevuto l’ordinazione episcopale dalle mani del cardinale Sebastiano Baggio, con la partecipazione degli arcivescovi Gaetano Pollio e Giuseppe Carata.

Scrisse anche su alcuni prestigiosi quotidiani

Durante il suo mandato come vescovo di Vallo della Lucania, don Casale ha collaborato attivamente con importanti testate giornalistiche, tra cui Avvenire e Il Mattino. In particolare, ha scritto una rubrica domenicale intitolata “I passi e il destino”, offrendo riflessioni spirituali e guidando i fedeli nel percorso di fede.