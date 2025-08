Ad Ottati un agosto ricco di eventi: ecco il programma

Il Comune di Ottati è pronto ad offrire a cittadini, visitatori e turisti un’estate ricca di eventi. E’ stato già reso noto il calendario dell’agosto ottatese.

Un mese di iniziative ricco di cultura, musica, teatro, sport e divertimento, appuntamenti che sapranno coinvolgere proprio tutti.

Il programma

Si inizia già il 2 e il 3 agosto al Rifugio Panormo dove si terrà la tradizionale “Festa del Vitello”.

Gli amanti della musica potranno godere di diverse serate: il 5 agosto la “Carrellata di canzoni napoletane” rallegrerà Piazza Umberto I e sarà seguita, il 7 agosto, dalla “Serata dance e magia”.

Non mancherà lo sport: il 9 agosto si terrà il “Motoraduno del Fasanella” in località Cardoneto.

Uno degli appuntamenti più attesi del mese è rappresentato, di certo, dall’Ottati Etnomusic Festival, in programma il 12 e 13 agosto in località Cardoneto, un evento che farà immergere il pubblico in diverse sonorità con grandi concerti, con una musica che unisce, attraverso culture che ispirano. Per l’occasione saranno allestiti aperitivi multiculturali importanti per sottolineare il potere e la bellezza della condivisione.

Il 12 agosto, ad esibirsi sul palco dell’Oasi del Cardoneto, Tommaso Primo, l’aperitivo multiculturale sarà animato da Dj Francione. Il 13 agosto il pubblico sarà allietato dallo spettacolo di giocoleria e manipolazione del fuoco di Mela mentre ad aprire i concerti sarà la Compagia Daltrocanto seguita dall’attesissima Bandabardò.

L’accesso agli eventi ottatesi sarà sempre gratuito.

Anche la settimana di Ferragosto sarà particolarmente intensa, con le celebrazioni del 14 e 15 agosto dedicate alla Madonna del Cardoneto, per l’occasione alla Santa Messa e alla processione seguiranno momenti di intrattenimento musicale.

Non mancheranno nemmeno gli eventi pensati per gli appassionati di teatro: il 17 agosto a Campo dei Farina si terrà lo spettacolo teatrale “La controra” previsto per le ore 11:30, mentre dalle 19:00 in poi, piazza Umberto I, accoglierà l’evento “Sfrionzola d’estate”.

“Dario Sansone in duo live” il 30 agosto chiuderà in bellezza il mese di festeggiamenti che include tante altre novità e tante sorprese.

Dal Comune di Ottati, guidato dal Sindaco, Elio Guadagno, hanno invitato tutti a consultare i canali istituzionali dell’ente e delle varie associazioni per conoscere ogni dettaglio dell’estate ottatese, un’esperienza tutta da vivere.

“Il calendario è stato messo a punto con la collaborazione di tutte le associazioni del territorio che ringraziamo per l’impegno profuso e di cui siamo orgogliosi, l’amministrazione comunale è lieta di presentarlo per invitare tutti a vivere la nostra terra che sa offrire tanto” ha fatto sapere il vicesindaco con delega al Turismo e allo Spettacolo, Martino Luongo.