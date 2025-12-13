Ad Eboli deposizione corona di alloro e commemorazione dei caduti della Battaglia di Capo Bon

Il Sindaco di Eboli Mario Conte e diversi cittadini si sono ritrovati ancora una volta in piazza Capo Bon, alle spalle della centralissima piazza della Repubblica per ricordare la battaglia navale di Capo Bon, un episodio che ha segnato anche la storia della comunità ebolitana.

La cerimonia solenne della deposizione di una corona di alloro ogni volta porta alla memoria una pagina di storia importante per la comunità locale.

Tra i pochi superstiti di quello scontro, infatti, l’ebolitano Antonio Benincasa, cui è dedicato il monumento.

La storia e il ricordo

La notte fra il 12 e il 13 dicembre 1941 nelle acque antistanti Capo Bon, in Tunisia, si svolse uno scontro navale nel quale navi britanniche affondarono due incrociatori italiani, uccidendo 817 persone. Tra i pochi superstiti l’ebolitano.

Per questo motivo il Comune di Eboli ogni 13 dicembre da diversi anni ormai ha inteso organizzare una cerimonia solenne in Piazza Capo Bon, dove è eretto un monumento alla memoria, con la partecipazione dei massimi rappresentanti delle forze dell’ordine, delle associazioni combattentistiche e quelle della Marina Militare in modo particolare, e i familiari di Antonio Benincasa.

Un momento per non dimenticare la storia della comunità e rendere il giusto omaggio ad un concittadino.