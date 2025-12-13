Ad Eboli deposizione corona di alloro e commemorazione dei caduti della Battaglia di Capo Bon

Un appuntamento per ricordare lo scontro navale di Capo Bon in cui morirono oltre 800 persone

A cura di Silvana Scocozza
Eboli capo Bon

Il Sindaco di Eboli Mario Conte e diversi cittadini si sono ritrovati ancora una volta in piazza Capo Bon, alle spalle della centralissima piazza della Repubblica per ricordare la battaglia navale di Capo Bon, un episodio che ha segnato anche la storia della comunità ebolitana.

La cerimonia solenne della deposizione di una corona di alloro ogni volta porta alla memoria una pagina di storia importante per la comunità locale.

Tra i pochi superstiti di quello scontro, infatti, l’ebolitano Antonio Benincasa, cui è dedicato il monumento.

Leggi anche:

Eboli, via libera dalla Giunta a quattro grandi progetti: investimenti per oltre 7 milioni di euro

La storia e il ricordo

La notte fra il 12 e il 13 dicembre 1941 nelle acque antistanti Capo Bon, in Tunisia, si svolse uno scontro navale nel quale navi britanniche affondarono due incrociatori italiani, uccidendo 817 persone. Tra i pochi superstiti l’ebolitano.

Per questo motivo il Comune di Eboli ogni 13 dicembre da diversi anni ormai ha inteso organizzare una cerimonia solenne in Piazza Capo Bon, dove è eretto un monumento alla memoria, con la partecipazione dei massimi rappresentanti delle forze dell’ordine, delle associazioni combattentistiche e quelle della Marina Militare in modo particolare, e i familiari di Antonio Benincasa.

Un momento per non dimenticare la storia della comunità e rendere il giusto omaggio ad un concittadino.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Tullio Ferrante

Aeroporto, Ferrante (Mit): “Su scalo Salerno gravi errori di gestione, chiesti chiarimenti a Gesac”

“Le difficoltà che, dopo un avvio particolarmente incoraggiante, sta di recente vivendo…

Salerno, Enti locali e Corte dei Conti a confronto: il bilancio della giornata formativa

L’iniziativa ha avuto un notevole riscontro tenuto conto dell’ampia partecipazione alla giornata…

Orria: folla commossa per la Santa Messa in memoria di Nino Ruocco, il 42enne morto a Houston

La chiesa di San Felice era gremita di familiari, amici, concittadini e…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.