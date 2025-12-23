Ad Agropoli torna la solidarietà con il “Giocattolo sospeso”

Ieri pomeriggio, la comunità di Agropoli si è ritrovata presso il Cineteatro De Filippo per rinnovare un appuntamento che va ben oltre la semplice celebrazione festiva. L’iniziativa “Un regalo sospeso”, svoltasi lunedì 22 dicembre, ha trasformato il teatro nel cuore pulsante della generosità locale, mettendo al centro l’attenzione verso l’infanzia e il diritto di ogni bambino a vivere appieno lo spirito del Natale.

Natale solidale

Il principio cardine della manifestazione è stato riassunto nel messaggio evocativo scelto per l’occasione: “Non tutti i doni si comprano, ma tutti i bambini meritano un dono”. Queste parole hanno guidato l’intero evento, ricordando ai presenti che, sebbene la magia delle feste passi spesso per gesti materiali, il valore profondo risiede nell’inclusione e nella volontà di non lasciare nessuno indietro. La formula del “dono sospeso”, ispirata alla celebre tradizione della generosità incondizionata, ha permesso di raccogliere pensieri e regali destinati ai più piccoli che vivono situazioni di difficoltà.

Un lavoro svolto in sinergia con le realtà locali

Il successo dell’evento è stato reso possibile grazie a una sinergia virtuosa tra diverse realtà del territorio. Un gruppo di amici, unito dal desiderio di fare del bene, ha saputo coinvolgere attivamente imprenditori locali e società sportive, dimostrando come il fare rete possa generare un impatto sociale concreto. Questi attori non si sono limitati a un sostegno economico, ma hanno partecipato in prima persona alla serata, regalando emozioni e momenti di gioia collettiva.

La presenza del mondo dello sport e dell’imprenditoria ha sottolineato quanto sia radicato il senso di appartenenza alla comunità e quanto forte sia la volontà di tutelare il sorriso dei bambini. L’incontro al Cineteatro De Filippo ha ribadito un principio fondamentale: l’uguaglianza e la felicità dei più piccoli devono essere una priorità condivisa.

In un momento storico in cui le disparità possono farsi sentire con maggiore forza, iniziative come “Un regalo sospeso” rappresentano un segnale di speranza e un invito a mantenere viva l’attenzione verso il prossimo anche oltre il periodo natalizio.