Ad Agropoli nasce un Milan Club intitolato ad Adamo Pisciottano

Ad Agropoli nasce un club Milan intitolato ad Adamo Pisciottano, deceduto nel luglio dello scorso anno. Ieri la cerimonia alla presenza di un nutrito gruppo dei tifosi rosso-neri che hanno scelto di partecipare all’iniziativa.

Chi era Adamo Pisciottano

Adamo Pisciottano era un personaggio poliedrico; aveva lavorato nel mondo della scuola ma in città era conosciuto e stimato per aver giocato nella locale squadra di calcio e per la sua carriera di allenatore in diverse compagini giovanili e dilettantistiche locali.

Era appassionato anche di recitazione; ha recitato in compagnie teatrali locali e preso parte ad alcuni documentari. Tifosissimo del Milan è a lui che si è scelto di intitolare il nuovo club.

La cerimonia

Alla cerimonia, tenutasi presso l’oratorio Santa Maria delle Grazie, presente anche il figlio Mauro che, emozionato, ha ringraziato i presenti per la scelta di ricordare la figura del padre.

Nei prossimi giorni il club aprirà anche la sua sede.