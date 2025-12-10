Ad Agropoli la seconda edizione del concorso “Letteratura e Diritto” in memoria dell’Avvocato Pasquale Russo

L’Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania rinnova il suo impegno culturale con la seconda edizione del concorso letterario “Letteratura e Diritto”, dedicata alla memoria dell’avv. Pasquale Russo, stimato professionista agropolese e figura centrale del Foro, scomparso prematuramente.

La Camera Penale

Realizzato in collaborazione con la Camera Penale, il Comitato Pari Opportunità e l’AIGA, il concorso coinvolge gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori dei 51 comuni del circondario del Tribunale di Vallo della Lucania.

L’edizione 2025 affronta un tema di forte attualità: l’hate speech sui social network e il delicato equilibrio tra libertà di espressione e tutela della dignità umana.

Gli studenti sono chiamati a scrivere una lettera al Ministro della Giustizia, riflettendo su responsabilità, strumenti di contrasto e valori civici.

Il concorso

Il concorso si concluderà con le premiazioni ed un dibattito aperto tra gli studenti e figure molto vicine ai linguaggi dei giovani: l’influencer cilentano Aldo Olivieri, autore di contenuti dedicati al territorio, e i ragazzi di Casa Surace, celebri per la loro capacità di raccontare la società contemporanea con ironia e profondità.

Un’opportunità preziosa per confrontarsi sul ruolo della comunicazione digitale e sulle conseguenze reali delle parole online.

La commissione giudicatrice, presieduta dal Presidente dell’Ordine e con Presidente Onorario il Prof. Avv. Agostino De Caro, assegnerà premi da 500, 300 e 200 euro ai primi tre classificati.

La cerimonia

La cerimonia finale si terrà il 12 dicembre 2025, alle 9:30, presso il Teatro De Filippo di Agropoli. Durante la mattinata sono previsti i saluti istituzionali, la commemorazione dell’avv. Russo e il dibattito con gli ospiti, prima della premiazione.

L’evento, aperto al pubblico e accreditato per gli avvocati, ospiterà anche uno sportello di orientamento universitario a cura dell’UNISA.

Con questa iniziativa, l’Ordine degli Avvocati conferma il suo impegno nel promuovere tra i giovani i valori della legalità, della responsabilità e del rispetto, oggi più che mai necessari nell’era digitale.