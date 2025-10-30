Ad Agropoli la festa di Halloween divide i cittadini: pareri favorevoli e contrari

La festività di origine pagana, ormai saldamente inserita nella cultura italiana, scatena tuttavia un vero e proprio dibattito tra i cittadini

A cura di Angela Bonora

Domani, mentre l’Italia si prepara a celebrare la Vigilia di Ognissanti, anche ad Agropoli, torna l’appuntamento con Halloween.

Halloween

La festività di origine pagana, ormai saldamente inserita nella cultura italiana, scatena tuttavia un vero e proprio dibattito tra i cittadini, che si dividono tra l’entusiasmo per il divertimento “importato” e la difesa a oltranza delle tradizioni locali legate alla commemorazione dei defunti.

Il sondaggio

Noi di InfoCilento siamo abbiamo raccolto le opinioni degli abitanti sulla festa delle zucche e dei travestimenti.

La festa che divide

La festa continua a dividere, tra chi la vede come un’opportunità di divertimento senza impegno e chi la rifiuta come inutile invasione straniera.

L’unico punto di contatto è forse il desiderio comune di non dimenticare il significato profondo dei giorni successivi, mentre le maschere e le zucche intagliate illuminano la vigilia.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ospedale di Sapri

Punto nascita di Sapri: petizione arriva alla Camera dei Deputati

Il PSI avverte: «Il tempo delle giustificazioni è finito. Se Roma non…

Sequestri al mercato ittico

Controlli sulla filiera ittica: sequestrato oltre un quintale di prodotti in un mercato ittico

Sequestrate seppie, mazzancolle, acciughe, pannocchie, dentici, triglie, salmone, orate, naselli, calamari, lupini,…

Sagra Festa della Castagna

Festa della Castagna di San Rufo: tradizione, gusto e solidarietà nel cuore del Vallo di Diano

Dal 31 ottobre al 2 novembre San Rufo ospita la XXII Festa…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79