Ad Agropoli il Festival della Teologia “Incontri”, serate di riflessione e musica nel segno della Speranza

Grande partecipazione anche quest’anno all’ottava edizione del Festival della Teologia “Incontri” sul tema della Speranza.

L’iniziativa

L’iniziativa, promossa dall’Associazione fabbrica di Idee e dall’Azione Cattolica, ha visto salire sul palco il biblista Ernesto Della Corte, il teologo gesuita Massimo Pampaloni e vedrà stasera, a chiudere, il filosofo tedesco Markus Krienke.

Ad arricchire quest’anno la parte di spettacolo i finalisti del Festival della Canzone Cristiana di Sanremo che si sono alternati nel corso delle tre serate: il direttore artistico Fabrizio Venturi, e poi Renato Belluccio, Gipsy Fiorucci, Gabylo e Raffaele Mario Arteca.

La serata conclusiva

La tre giorni agropolese si conclude questa sera con la presenza anche del Presidente Nazionale di Azione Cattolica Giuseppe Notarstefano, mentre il 12 agosto ad Ottati ci sarà il conferimento del “Premio Incontri 2025” a Paolo De Martino.