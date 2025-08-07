Agropoli, proseguono le serate del Festival della Teologia “Incontri”: questa sera ospiti Pampaloni e Gabylo e Gipsy Fiorucci

Si è aperto ieri sera, mercoledì 6 agosto, ad Agropoli il Festival della Teologia “Incontri” alla presenza del Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania Mons. Vincenzo Calvosa e di Don Bruno Lancuba, responsabile del servizio di Animazione Culturale della Diocesi.

Successo per la prima serata

L’intervento del biblista Ernesto Della Corte sul tema della Speranza ha saputo catturare l’attenzione del vasto pubblico presente mentre stasera sarà la volta della riflessione del padre gesuita Massimo Pampaloni, docente presso la Sezione “San Luigi” della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Grande novità di quest’anno è la presenza dei finalisti del Festival della Canzone Cristiana di Sanremo a cui è affidata la seconda parte della serata. Ieri sera hanno aperto il cantautore Fabrizio Venturi, direttore artistico della Rassegna canora, insieme a Renato Bellucci e Raffaele Mario Arteca, stasera sarà la volta delle voci di Gipsy Fiorucci e di Gabylo che si uniranno a Belli ciò e Venturi con nuovo pezzi del loro repertorio.

L’appuntamento

Appuntamento questa sera alle 21.00 in Piazza della Repubblica, nelle adiacenze della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, per un’altra serata all’insegna della Speranza e della gioia dell’annuncio.