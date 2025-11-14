Ad Agropoli apre “Sempre Domenica” il pastificio che porta a tavola la tradizione

Il pastificio offrirà una vasta gamma di prodotti, dai formati tipici della tradizione alle proposte più innovative, tutti realizzati con materie prime selezionate

Si è tenuta ad Agropoli l’inaugurazione del nuovo pastificio artigianale di Francesco e Benito, “Sempre Domenica”, un progetto che nasce dal desiderio di riportare al centro della vita quotidiana il profumo e il calore della pasta fatta in casa.

Il pastificio

Il nome scelto per il pastificio non è casuale: vuole infatti rievocare la tradizione della domenica in famiglia, quando nelle cucine si preparava la pasta fresca tra mani esperte, sorrisi e rituali tramandati nel tempo.

L’evento ha richiamato numerosi cittadini, amici e curiosi, che hanno voluto partecipare a questo importante momento per la comunità agropolese.

Tra aromi di semola e la presentazione dei diversi tipi di pasta, i presenti hanno potuto scoprire da vicino il laboratorio, dove modernità e tradizione si incontrano armoniosamente.

Un sogno che diventa realtà

Francesco e Benito, emozionati e orgogliosi, hanno ringraziato tutti per il sostegno ricevuto, raccontando il loro percorso: un sogno nato dall’amore per le radici culinarie locali e trasformato in una realtà concreta grazie a impegno e dedizione.

Il pastificio offrirà una vasta gamma di prodotti, dai formati tipici della tradizione alle proposte più innovative, tutti realizzati con materie prime selezionate.

La serata si è conclusa con un assaggio delle loro specialità, accolto con grande entusiasmo dai presenti. Un segnale positivo che fa ben sperare per il futuro di questa nuova eccellenza del territorio.

Un inizio speciale, che profuma di casa, di domenica e di tradizione: un orgoglio per Agropoli e per tutti gli amanti della buona cucina.

