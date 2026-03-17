Ad Agropoli apre la prima Fusilleria Cilentana d’Italia: protagoniste le nonne

Il primo aprile aprirà ad Agropoli la prima Fusilleria Cilentana d’Italia. E no, non è un pesce d’aprile. Nel cuore del Cilento nasce un progetto originale che unisce tradizione, esperienza e cucina autentica. L’idea porta la firma del giornalista e imprenditore turistico Aldo Olivieri, fondatore della pagina “Il mio viaggio nel Cilento” e della “Sagra delle Sagre Cilentane”.

Da anni impegnato nel raccontare le bellezze del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, le persone che lo vivono e i prodotti simbolo della sua cultura gastronomica. La fusilleria aprirà in via Filippo Patella ad Agropoli, destinata a diventare la futura “via del food” della città. Più che un semplice locale, sarà un luogo esperienziale dedicato alla pasta simbolo della tradizione cilentana: il fusillo. Protagoniste assolute saranno le nonne cilentane, custodi di saperi antichi.

All’esterno del locale sarà infatti allestita una postazione “experience”, dove le nonne prepareranno i fusilli a mano e insegneranno ai visitatori l’arte di questa lavorazione tradizionale. Il menù sarà volutamente essenziale, per valorizzare la qualità e la tradizione, si potranno scegliere due tipologie di fusilli, quelli classici cilentani e quelli di Felitto. I condimenti saranno tre: sugo semplice, ragù o crema di pecorino e salsiccia fresca. Accanto alla pasta non mancheranno alcuni piatti simbolo della cucina di casa: le polpette delle nonne, le mulignane mbuttunate e la parmigiana di melanzane.

La Fusilleria Cilentana non sarà quindi soltanto un luogo dove assaggiare prodotti tipici, ma una vera esperienza culturale e gastronomica, con laboratori dedicati alla preparazione dei fusilli che permetteranno ai visitatori di mettere le mani in pasta insieme alle nonne. All’inaugurazione, in programma martedì 1° aprile alle ore 19:30, parteciperanno ospiti d’eccezione e influencer del mondo del food. Tra questi lo chef del Gambero Rosso Giorgione, che preparerà i fusilli insieme alle nonne cilentane, e l’influencer culinario “I Fornelli di Max”, oltre ad altri ospiti del settore.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della cucina tradizionale e per chi vuole vivere un’esperienza autentica nel cuore del Cilento.