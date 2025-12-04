Acquavella: inaugurato il nuovo centro d’incontro, un presidio di cultura, memoria e comunità

Il centro nasce dall’iniziativa spontanea della signora Carmela e di un gruppo di donne che, animate dal desiderio di custodire e valorizzare la memoria locale, hanno creato uno spazio ricco di storia, ricordi e artigianalità

A cura di Chiara Esposito

Inaugurato il nuovo Centro d’Incontro Acquavella, uno spazio dedicato alla socialità, alla cultura e alla crescita collettiva. La cerimonia ha visto la partecipazione di cittadini e di rappresentanti istituzionali. Alla benedizione del centro, impartita da Don Ronel, erano presenti il sindaco Silvia Pisapia e il presidente dei beni demaniali di Acquavella, Adelmo Cammarota.

Un momento di incontro

Nel corso dell’inaugurazione sono stati consegnati alcuni riconoscimenti al figlio della signora Carmela Di Feo Garzione, alla cui memoria il centro è dedicato. A seguire, la comunità si è riunita per la Santa Messa in suffragio della fondatrice, un momento particolarmente sentito per ricordare la donna che, con passione e semplicità, ha dato vita a un piccolo nucleo culturale divenuto nel tempo un punto di riferimento per il paese.

L’iniziativa

Il centro nasce infatti dall’iniziativa spontanea della signora Carmela e di un gruppo di donne che, animate dal desiderio di custodire e valorizzare la memoria locale, avevano creato uno spazio ricco di storia, ricordi e artigianalità.

L’idea prese forma quando Carmela, alla ricerca di fotografie storiche di Acquavella per un libro, si rivolse ad Antonella: da quel momento, il ritrovarsi per condividere materiali, idee e creatività divenne un appuntamento naturale, destinato a crescere. Oggi il Centro d’Incontro Acquavella raccoglie l’eredità di quella esperienza. Vi collaborano volontari, cittadini e amici che credono nella cultura come strumento di comunità.

