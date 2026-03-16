Acciaroli, cento anni di storia e fede: il volume che celebra il centenario della Parrocchia (1926-2026)

La comunità di Acciaroli si appresta a vivere un momento di profonda riflessione storica e spirituale. Sabato 21 marzo, alle ore 18:00, presso la chiesa parrocchiale, verrà presentato ufficialmente il volume commemorativo dedicato al primo centenario della Parrocchia (1926-2026). L’opera, composta da 88 pagine e impreziosita da 80 scatti fotografici in tonalità seppia antico, rappresenta un viaggio documentale e sentimentale nel cuore del borgo cilentano.

Fortemente voluto dal parroco e curato dai professori Osvaldo Marrocco ed Emilio La Greca Romano, il libro si configura come un omaggio solenne al fondatore, Don Antonio Petillo, e a tutti i pastori che hanno guidato la comunità nel corso di un secolo. Non si tratta, tuttavia, di una cronaca puramente ecclesiastica, ma di un tributo corale alla resilienza e alla devozione di pescatori e contadini che hanno materialmente e moralmente edificato il tessuto sociale del paese.

Radici antiche e testimonianze d’eccellenza

Il volume vanta introduzioni autorevoli a cura del Vescovo Vincenzo Calvosa e del Parroco don Angelo Tabasco, arricchendosi ulteriormente con le testimonianze di Padre Pino Di Luccio e Don Carlo Pisani, entrambi legati visceralmente al territorio per origini familiari. La struttura narrativa dell’opera si divide in due sezioni principali che abbracciano l’evoluzione del borgo dalle origini alla modernità.

Nella prima parte, il focus si concentra sul percorso storico di Acciaroli, analizzato attraverso le firme prestigiose di Amedeo La Greca, Lina Pinto e dei sacerdoti Nicola e Giuseppe Volpe. Questa sezione si conclude con un approfondimento dedicato alla figura di Federico Piantieri, medico e intellettuale che ha segnato la vita culturale locale.

Dalla fondazione civile alla memoria collettiva

La seconda parte dell’opera, più densa e analitica, scava nelle radici romane del territorio grazie ai contributi del professor Fernando La Greca, ricostruendo minuziosamente la storia dell’edificio sacro a partire dal XII secolo. Il nucleo centrale del libro è però dedicato all’iter di fondazione della parrocchia, ripercorrendo le complesse procedure necessarie per il suo riconoscimento civile e la carismatica guida di Don Antonio Petillo.

Ampio spazio viene riservato anche alle figure sacerdotali che hanno segnato le epoche successive, con un riferimento particolare a Don Carlo Grangetti e alla storia della confraternita locale. Il rigore della ricerca è garantito da un gruppo di lavoro vasto, che vede tra gli autori Domenico Chieffallo, Rosa La Greca, Emilio La Greca Romano, Gerardo Vassallo, Adelina Santonicola, Francesca Vassallo e Lucina Di Gregorio.

Un’opera d’arte visiva tra inediti e grafica d’autore

Oltre al valore storiografico, il volume si distingue per una veste grafica di estrema eleganza. L’apparato iconografico è costituito da foto inedite di Bruno Tipaldi e dello zio Raffaele, che restituiscono visivamente l’atmosfera d’altri tempi del borgo. La cura estetica è stata affidata alla grafica di Patrizia e Marrocco, mentre la realizzazione tecnica è stata curata dalla stampa GGM di Pasquale Schiavo.

L’appuntamento di sabato 21 marzo rappresenta dunque non solo la presentazione di un libro, ma la celebrazione di quel “senso religioso che abita da sempre nel cuore” della gente di Acciaroli, un legame indissolubile tra terra, mare e spirito che compie oggi i suoi primi cento anni di storia ufficiale.