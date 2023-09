Accadimenti, santi e curiosità. l’Almanacco del 8 settembre

Mike Bongiorno, all’anagrafe Michael Nicholas Salvatore Bongiorno, è stato un conduttore televisivo, conduttore radiofonico e partigiano italiano con cittadinanza statunitense, considerato tra i padri fondatori degli show televisivi in Italia insieme a Corrado, Pippo Baudo, Enzo Tortora e Raimondo Vianello.

L’8 settembre 2009 moriva Mike Bongiorno, stroncato da un infarto in una suite dell’hotel Metropole di Montecarlo, dove si trovava per una breve vacanza con la moglie Daniela Zuccoli. Michael Nicholas Salvatore Bongiorno era nato a New York il 26 maggio 1924 da padre siciliano e madre torinese. Già a sei anni è in Italia, a Torino, dove fa il liceo, tifa Juve e collabora alle pagine sportive della Stampa. Nella sua vita l’eccezionale è stata la norma, lui che — per i suoi detrattori — era l’esempio della normalità.

Santi del giorno

Natività della Beata Vergine Maria

San Sergio I (Papa – festeggiato anche il 9)

Sant’Adriano di Nicomedia (Martire)

San Tommaso da Villanova (Vescovo)

San Corbiniano (Vescovo, Missionario in Baviera)

Etimologia: Sergio, é ancora sconosciuta l’origine del personale latino “Sergius”, diffuso già tra i romani italianizzato in Sergio. Tornò di moda alla fine del secolo scorso, grazie ad alcuni personaggi della letteratura russa.

Proverbio del giorno:

All’assente e al morto non si dee far torto

Aforisma del giorno:

La malattia si avverte, la salute poco o punto. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi

1930 – Lo scotch entra in commercio Dagli stabilimenti della 3M, azienda di St. Paul (Minnesota) specializzata in articoli da imballaggio, entra in commercio il primo nastro adesivo in cellophane sensibile alla pressione, che passerà alla storia come scotch.

1966 – Primo episodio di Star Trek: «Giornale di bordo del Capitano, data astrale 1312.4. L’impossibile è successo. Abbiamo raccolto un segnale d’emergenza, il messaggio di pericolo di una navicella scomparsa oltre due secoli fa». Inizia così il primo episodio (intitolato “Oltre la galassia”) di Star Trek, serie tv di fantascienza che fa il suo esordio sulla NBC.

Celebrità nate in questo giorno:

1925 – Peter Sellers: Nato a Southsea, in Inghilterra, come Richard Henry “Peter” Sellers, è considerato il più grande attore comico britannico, celebre per i travestimenti e le imitazioni che caratterizzavano i suoi numerosi film. Dopo il debutto in radio, si fece apprezzare al cinema nel 1955 grazie alla commedia “La signora omicidi”. Le interpretazioni più indimenticabili le regalò vestendo i panni della maldestra comparsa indiana Hrundi V. Bakshi, in “Hollywood Party” (1968), e dell’Ispettore Clouseau nella serie de La Pantera Rosa.

Scomparsi oggi:

2009 – Mike Bongiorno: Padre fondatore della televisione italiana, per oltre mezzo secolo è stato il Re dei quiz e il conduttore più longevo del piccolo schermo, da cui ha tenuto compagnia a milioni di italiani di tutte le età, divertiti anche dalle sue proverbiali gaffe.

1949 – Richard Strauss: Compositore e direttore d’orchestra tedesco della seconda metà dell’Ottocento ed esponente di spicco della corrente tardo-romantica, segnata da un profondo legame tra musica e letteratura.