Accadde oggi, curiosità, notizie, avvenimenti e Santi del 20 luglio | Ecco l’Almanacco

Il 20 luglio ci offre una panoramica affascinante e eterogenea di eventi storici, celebrità e curiosità. È una data da ricordare, in cui si sono verificati sia momenti tragici sia trionfi epocali, segno dell’incessante flusso della storia umana. Andiamo a leggere insieme quelli più importanti.

I Santi

Il 20 luglio è una data importante per la Chiesa Cattolica, in quanto si celebrano i seguenti Santi:

San Elia profeta : Una delle figure più rilevanti dell’Antico Testamento, noto per la sua fedeltà al Dio di Israele e per il suo confronto con i profeti di Baal.

: Una delle figure più rilevanti dell’Antico Testamento, noto per la sua fedeltà al Dio di Israele e per il suo confronto con i profeti di Baal. Sant’Aurelio di Cartagine : Vescovo di Cartagine nel III secolo, martire durante le persecuzioni dell’imperatore romano Diocleziano.

: Vescovo di Cartagine nel III secolo, martire durante le persecuzioni dell’imperatore romano Diocleziano. Santa Margherita di Antiochia: Vergine e martire cristiana, venerata come patrona delle donne incinte e dei partorienti.

Avvenimenti storici

Il 20 luglio ha visto diversi eventi storici significativi nel corso dei secoli. Uno dei momenti più memorabili è sicuramente il fallito attentato a Adolf Hitler nel 1944. Claus von Stauffenberg, ufficiale dell’esercito tedesco, cercò di assassinare il Führer piazzando una bomba durante una riunione al quartier generale del Terzo Reich. L’attentato, noto come il “complotto del 20 luglio”, non ebbe successo e von Stauffenberg e molti dei suoi complici furono giustiziati.

Cosa è accaduto nel mondo

Il 20 luglio non è stato solo il giorno dell’attentato a Hitler. Nel corso degli anni, molte altre cose sono accadute in questa data:

Nel 1969, l’astronauta americano Neil Armstrong mise piede sulla Luna durante la storica missione Apollo 11, pronunciando la celebre frase: “Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l’umanità”.

Nel 1810, la Colombia ottenne la sua indipendenza dalla Spagna, un passo importante nella storia del Sud America.

Nel 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale, le truppe britanniche e canadesi liberarono Caen, in Francia, dopo intense battaglie con le forze tedesche.

Notizie curiose

Il 20 luglio, nel corso degli anni, ha anche visto alcuni eventi curiosi:

Nel 1960, l’UNESCO lanciò un appello per il salvataggio dei templi di Abu Simbel in Egitto, minacciati dall’inondazione causata dalla costruzione della diga di Assuan.

Nel 2005, la Città del Vaticano emise una moneta commemorativa con l’immagine di Bart Simpson per celebrare i 50 anni del fumetto.

Celebrità nate il 20 luglio

Il 20 luglio ha visto la nascita di diverse personalità famose, tra cui:

Carlos Santana: Famoso chitarrista messicano, noto per il suo stile unico che combina rock, blues e musica latina.

Natalie Wood: Iconica attrice statunitense, protagonista di film come “West Side Story” e “Splendore nell’erba”.

Gisele Bündchen: Supermodella brasiliana, considerata una delle modelle più pagate e influenti del mondo.

Celebrità morte il 20 luglio

In questa data, abbiamo anche perso alcune figure di spicco:

Francesco Petrarca: Poeta e umanista italiano, famoso per il suo lavoro “Canzoniere” e per essere stato uno dei padri del Rinascimento.

Bruce Lee: Leggendario attore e artista marziale, icona del cinema d’azione, scomparso prematuramente nel 1973.

Amy Winehouse: Talentuosa cantautrice britannica, famosa per la sua voce unica ma tragicamente morta nel 2011 a causa di problemi legati all’abuso di alcol e droghe.

L’aforisma del giorno

In questo giorno speciale, un aforisma che ci accompagna è: “La storia è fatta da uomini e donne che non si sono arresi alle avversità e hanno saputo lottare per i loro ideali.” – Autore sconosciuto.