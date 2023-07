Accadde oggi, curiosità, notizie, avvenimenti e Santi del 12 luglio | Ecco l’Almanacco

Il 12 luglio è una data che offre una ricca varietà di santi da ricordare, avvenimenti storici significativi, notizie curiose e celebrità nate o morte. In questo articolo, esploreremo l’almanacco di questa particolare giornata, gettando uno sguardo su tutto ciò che rende il 12 luglio un giorno unico.

I Santi

Il 12 luglio è il giorno dedicato a diversi santi. Uno di essi è San Paolo Ermita, conosciuto anche come San Paolo del Deserto. La sua vita di ritiro e contemplazione ha ispirato molte persone nel corso dei secoli, diventando un esempio di saggezza e devozione.

Avvenimenti storici

Il 12 luglio è una data che ha visto lo svolgersi di importanti avvenimenti storici. Ad esempio, il 12 luglio 1096 è considerato l’inizio della Prima Crociata, quando il popolo crociato partì da Colonia, in Germania, per liberare Gerusalemme dalla dominazione musulmana. Questo evento segnò l’inizio di una serie di conflitti che influenzarono profondamente la storia europea e del Medio Oriente.

Inoltre, il 12 luglio 1962, l’astronauta americano Walter M. Schirra diventò il primo uomo a scattare una fotografia della Terra interamente illuminata durante la missione spaziale Mercury-Atlas 8. Questa immagine iconica, nota come “Blue Marble”, ha contribuito a cambiare la nostra percezione del pianeta e ad aumentare la consapevolezza dell’importanza della tutela dell’ambiente.

Accadde oggi

Il 12 luglio è una data che ha visto importanti accadimenti. Nel 1962 i Rolling Stones debuttano a Londra. La prima esibizione ufficiale dei Rolling Stones avviene in un celebre music club di Londra, il Marquee Club. Da qui inizia la parabola della band britannica destinata a segnare una svolta radicale nella storia del rock.

Nel 1963, nasce il marchio DOC per i vini. Con le finalità di valorizzare un prodotto di qualità, interamente italiano e rappresentativo di una specifica area territoriale, viene istituita, con il decreto del Presidente della Repubblica n.930 del 1963, la denominazione di origine controllata, identificata con l’acronimo DOC.

Notizie curiose

Il 12 luglio ci offre anche alcune notizie curiose che vale la pena menzionare. Ad esempio, il 12 luglio 1865, George H. Decker, un cittadino americano, brevettò il primo reggiseno moderno. Questo innovativo indumento intimo ha avuto un impatto significativo nella moda e nel comfort delle donne di tutto il mondo.

Inoltre, il 12 luglio 1979, il treno ad alta velocità francese TGV stabilì un nuovo record di velocità ferroviaria, raggiungendo i 380,4 km/h. Questo evento ha dimostrato le possibilità della tecnologia ferroviaria moderna e ha gettato le basi per il successo dei treni ad alta velocità in tutto il mondo.

Sei nato oggi?

Per star bene ti è indispensabile vivere a stretto contatto con la natura. La vita cittadina, il caos e la lotta per emergere non fanno per te, ma non sempre ti sarà possibile soddisfare i tuoi desideri. Con la maturità però realizzerai finalmente i tuoi sogni, troverai tranquillità nel lavoro e grande serenità in amore.

Celebrità nate il 12 luglio

Il 12 luglio è stato anche il giorno in cui sono nate diverse celebrità di spicco. Tra queste vi è l’attore americano Bill Cosby, noto per il suo ruolo nella celebre sitcom “The Cosby Show”. Nonostante le controversie degli ultimi anni, Cosby ha lasciato un’impronta significativa nella cultura popolare.

Un’altra celebrità nata il 12 luglio è il cantante britannico e membro dei Rolling Stones, Mick Jagger. Con la sua voce potente e le sue performance carismatiche, Jagger ha contribuito a rendere i Rolling Stones una delle band più iconiche nella storia del rock.

Celebrità morte il 12 luglio

Il 12 luglio è stato anche il giorno in cui abbiamo perso alcune celebrità di rilievo. Ad esempio, nel 1817 morì Jane Austen, una delle scrittrici più famose e influenti della letteratura inglese. I suoi romanzi, come “Orgoglio e pregiudizio” e “Emma”, continuano a essere amati e apprezzati ancora oggi per la loro raffinatezza e acutezza.

Inoltre, il 12 luglio 1973, il leggendario attore americano Lon Chaney Jr. morì all’età di 67 anni. Chaney è noto per le sue interpretazioni nei film horror, in particolare per il ruolo di “L’uomo lupo” nella serie di film della Universal Pictures. La sua abilità nel creare personaggi memorabili lo ha reso un’icona del cinema dell’orrore.

L’aforisma del giorno

Per concludere, vogliamo condividere con voi un aforisma ispiratore per il 12 luglio:

“Il 12 luglio ci ricorda che la storia è plasmata dalle azioni di coloro che hanno il coraggio di fare la differenza. Che sia attraverso scoperte scientifiche, opere d’arte o il coraggio di combattere per la giustizia, ciascuno di noi può contribuire a creare un mondo migliore.“