Accadde oggi, notizie, avvenimenti, curiosità e Santi del 12 giugno | Ecco l’Almanacco

Il 12 giugno è una data ricca di significato storico, eventi significativi e celebrità di spicco. In questo articolo, esploreremo l’almanacco del 12 giugno, analizzando i santi del giorno, gli accadimenti importanti, le curiosità interessanti e alcune celebrità nate in questa data.

I Santi del 12 giugno

Il 12 giugno è associato a due importanti santi nella tradizione cattolica:

San Giovanni di San Facondo: Un religioso francescano vissuto nel XV secolo, conosciuto per la sua santità e per la sua devozione al culto eucaristico.

Sant’Onofrio: Un eremita del IV secolo che si ritirò nel deserto di Tebaide, in Egitto, per vivere una vita di preghiera e penitenza. Sant’Onofrio è venerato come protettore degli eremiti e dei monaci.

Accadimenti storici del 12 giugno

Oltre ai santi, il 12 giugno è stato testimone di una serie di eventi storici significativi, tra cui:

1898: La filippina Emilio Aguinaldo dichiara l’indipendenza delle Filippine dall’Impero spagnolo.

1942: Durante la Seconda guerra mondiale, la Marina degli Stati Uniti sconfigge la Marina imperiale giapponese nella Battaglia di Midway. Questa battaglia segnò un punto di svolta nella guerra del Pacifico.

1963: L’attivista per i diritti civili Medgar Evers viene assassinato davanti alla sua casa a Jackson, nel Mississippi. Il suo omicidio contribuì a rafforzare il movimento per i diritti civili negli Stati Uniti.

Curiosità interessanti del 12 giugno

Oltre agli avvenimenti storici, ci sono anche alcune curiosità affascinanti legate al 12 giugno:

Giornata Mondiale contro il Lavoro Minorile: Il 12 giugno è dedicato alla sensibilizzazione e alla lotta contro il lavoro minorile in tutto il mondo. Questa giornata è stata istituita dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro nel 2002.

Giornata Nazionale del Camionista in Brasile: In Brasile, il 12 giugno è celebrato come la Giornata Nazionale del Camionista, in onore di San Cristoforo, patrono dei conducenti di camion.

Celebrità nate il 12 giugno

Il 12 giugno ha dato i natali a diverse personalità di spicco, tra cui:

Anne Frank (1929): L’autrice del famoso diario scritto durante la Seconda guerra mondiale, che documenta la sua vita nascosta durante l’occupazione nazista dei Paesi Bassi.

George H. W. Bush (1924): Il 41º presidente degli Stati Uniti, in carica dal 1989 al 1993. Bush fu anche un aviatore durante la Seconda guerra mondiale e servì come vicepresidente sotto Ronald Reagan.

Adriana Lima (1981): Una delle top model brasiliane più famose al mondo, nota per il suo lavoro con Victoria’s Secret.

