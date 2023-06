Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi dell’11 giugno | Ecco l’Almanacco

L’11 giugno è una data che porta con sé una serie di significativi eventi storici, importanti avvenimenti, santi venerati e celebrità nate. Esploriamo insieme l’almanacco di questa giornata per scoprire cosa ha reso l’11 giugno così interessante e memorabile nel corso dei secoli.

Santi dell’11 giugno

San Barnaba: Barnaba era uno degli Apostoli di Gesù e uno dei primi convertiti al cristianesimo. È considerato il protettore di Milano e viene ricordato per la sua dedizione nel diffondere il Vangelo.

San Getulio: Un soldato romano convertito al cristianesimo, San Getulio fu martirizzato insieme ai suoi compagni nella città di Tivoli, in Italia, durante le persecuzioni dell’Imperatore Adriano.

San Felice da Nicosia: Felice, un laico cipriota, divenne frate cappuccino. Era noto per la sua vita di preghiera e devozione, nonché per la sua capacità di predire eventi futuri e fare miracoli.

Beata Anna Maria Taigi: Una moglie e madre italiana del XIX secolo, Anna Maria Taigi fu una donna di grande fede e devozione. Dopo la morte del marito, si dedicò alla preghiera e all’assistenza ai bisognosi, guadagnandosi la reputazione di santa nella comunità.

Avvenimenti dell’11 giugno

1184 a.C.: Secondo la tradizione, l’11 giugno è la data in cui avvenne la caduta di Troia, uno dei più famosi eventi della mitologia greca.

1509: Inizia la Battaglia di Agnadello, uno scontro tra la Repubblica di Venezia e la Lega di Cambrai. La battaglia si concluse con una sconfitta per Venezia e portò a un cambiamento significativo nell’equilibrio di potere in Italia.

1776: Il Congresso Continentale nomina un comitato di cinque persone, tra cui Thomas Jefferson, John Adams e Benjamin Franklin, per redigere la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d’America.

1963: Il buddhista vietnamita Thich Quang Duc si dà fuoco a Saigon in segno di protesta contro la discriminazione religiosa del governo sudvietnamita. Questo evento drammatico attirò l’attenzione internazionale sulla guerra del Vietnam.

Curiosità dell’11 giugno

Giornata mondiale del benessere: L’11 giugno è stata designata come la Giornata mondiale del benessere, un’occasione per promuovere l’importanza del benessere mentale, fisico ed emotivo nella vita delle persone.

Giorno di Sant’Onofrio: In Italia, l’11 giugno è celebrato come il giorno di Sant’Onofrio, un eremita venerato per la sua vita di preghiera e penitenza.

Celebrità nate dell’11 giugno

Jacques-Yves Cousteau (1910-1997): Esploratore e divulgatore scientifico francese, Cousteau è stato pioniere nella ricerca marina e ha contribuito notevolmente alla comprensione degli oceani attraverso la sua invenzione del sistema di immersione autonomo Aqua-Lung.

Peter Dinklage (nato nel 1969): Attore americano noto per il suo ruolo di Tyrion Lannister nella serie televisiva di successo “Game of Thrones”. Dinklage ha ricevuto numerosi premi per la sua interpretazione e ha contribuito a sensibilizzare sulle questioni relative alla disabilità.

Shia LaBeouf (nato nel 1986): Attore e regista americano, LaBeouf è diventato famoso per il suo ruolo nella serie di film “Transformers” e ha continuato a lavorare in una vasta gamma di progetti cinematografici di successo.