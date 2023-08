«Abbasci ‘a marina»: un evento per rivivere la magia e le tradizioni di Agnone Cilento

“Darsi appuntamento per vedersi ”Abbasci ‘a marina“. Non è solo un semplice ritrovo, ma un abbraccio con il passato e una promessa di felicità nel presente. È quel luogo sicuro che ha assistito alla crescita di intere generazioni, dove “i fanciulli gridando su la piazzuola in frotta e qua e là saltando fanno un lieto rumore”, incantando l’aria con la loro allegria.

Luogo suggestivo è la piazza di Agnone Cilento, un posto carico di storia, di incontri significativi e di ricordi indelebili.

Questo borgo marinaro è l’incarnazione dell’incontro e della memoria. Nel suo cuore si trova un muretto che, nel corso degli anni, è diventato parte integrante di molte vite. Questo muretto ha sorretto lunghe contemplazioni del mare e dell’orizzonte, alla ricerca di risposte interiori. È stato testimone di tramonti mozzafiato, capaci di rubare il fiato, e delle storie magiche raccontate dai pescatori, che hanno catturato l’attenzione di chiunque si sia trovato ad ascoltarli.

L’evento dell’1 e 2 settembre

E ora, un invito speciale si estende a tutti: trascorrere due serate indimenticabili, il 1 e 2 settembre, immersi in questa bellezza senza tempo.

Agnone Cilento apre le sue porte per una celebrazione dei sensi, una festa dei sapori autentici e delle tradizioni culinarie locali. Un programma ricco di sorprese attende i visitatori, con degustazioni di piatti tipici preparati con maestria dagli chef locali.

Un vero e proprio itinerario delle delizie si snoda lungo le strade del borgo, con ben 13 tappe disseminate lungo il percorso. Ogni tappa offre l’opportunità di immergersi nella tradizione agnonese attraverso i suoi prodotti prelibati. L’antica cultura culinaria del luogo si fonde con nuove e entusiasmanti proposte, creando un’esperienza gastronomica unica nel suo genere.

L’evento: ecco tutti i dettagli

Ma non è tutto: la serata sarà allietata da un gruppo di artisti straordinari. Valentina Montone, Daniela Vicale e Alessandra Maffia si esibiranno, accompagnate dalla magia del gruppo popolare “La torre di Babele”. Le strade si animano con la presenza di artisti di strada che aggiungono un tocco di spettacolo e creatività alle serate.

E poi ci sono i mercatini, veri tesori di abilità artigianale cilentana.