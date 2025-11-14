A Vallo della Lucania una “lectio magistralis” su Giacomo Leopardi

Con il professore Vincenzo Guarracino un nuovo appuntamento della rassegna "Voci, Pagine, Emozioni"

A cura di Comunicato Stampa
Palazzo della Cultura, Vallo della Lucania

Sabato 15 ottobre, alle ore 10.30, presso l’ Aula Consiliare del Palazzo della Cultura di Vallo della Lucania, il Professor Vincenzo Guarracino terrà una Lectio Magistralis su Giacomo Leopardi.

Dopo i saluti del sindaco del Comune di Vallo della Lucania, Antonio Sansone, la scrittrice Antonella Casaburi introdurrà “Giacomo Leopardi. Lectio Magistralis”, tenuta dal Professor Vincenzo Guarracino.

L’evento

L’evento, dal grande rilievo culturale, chiude il ciclo di incontri della rassegna “Voci, pagine, emozioni – L’Universo dei Libri”, organizzata sotto la guida della consigliera comunale delegata agli Eventi Virginia Casaburi. 

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa, saranno presenti gli studenti dell’Istituto superiore Parmenide e dell’istituto superiore Leonardo Da Vinci di Vallo della Lucania, grazie all’impegno dell’assessore all’Istruzione Iolanda Molinaro che ha curato i rapporti con le scuole. 

Chi è Vincenzo Guarracino

Vincenzo Guarracino, poeta, critico letterario e d’arte, traduttore, è stato responsabile della collana dei Classici tascabili dell’editore Bompiani. Collabora, come critico letterario e d’arte, a quotidiani e periodici. Ha pubblicato studi su Verga e Leopardi, per Oscar Mondadori, Bompiani, Marsilio, Book Editor. Ha al suo attivo varie e note antologie sui lirici greci e latini per Bompiani, Baldini & Castoldi, Marsilio. Ha curato anche antologie di letteratura latina e italiana per le scuole (Zanichelli, Minerva Italica). Massimo studioso di Leopardi, ha scritto numerose edizioni critiche sul poeta di Recanati.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Futani, scontro tra due auto: mamma e figlia in ospedale per accertamenti

È successo questo pomeriggio, sul posto sono intervenuti anche i vigili del…

Capaccio Paestum: conclusa l’attività della commissione di indagine. Ecco cosa potrebbe accedere

Attesa per le decisioni della Commissione d'Indagine. C'è il rischio di scioglimento…

Domenica 16 novembre a Sant’Angelo a Fasanella: una giornata ricca di eventi tra natura, cultura e sport

Una domenica dedicata agli amanti della natura, della storia e dell’avventura.

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79