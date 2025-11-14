A Vallo della Lucania una “lectio magistralis” su Giacomo Leopardi

Sabato 15 ottobre, alle ore 10.30, presso l’ Aula Consiliare del Palazzo della Cultura di Vallo della Lucania, il Professor Vincenzo Guarracino terrà una Lectio Magistralis su Giacomo Leopardi.

Dopo i saluti del sindaco del Comune di Vallo della Lucania, Antonio Sansone, la scrittrice Antonella Casaburi introdurrà “Giacomo Leopardi. Lectio Magistralis”, tenuta dal Professor Vincenzo Guarracino.

L’evento

L’evento, dal grande rilievo culturale, chiude il ciclo di incontri della rassegna “Voci, pagine, emozioni – L’Universo dei Libri”, organizzata sotto la guida della consigliera comunale delegata agli Eventi Virginia Casaburi.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa, saranno presenti gli studenti dell’Istituto superiore Parmenide e dell’istituto superiore Leonardo Da Vinci di Vallo della Lucania, grazie all’impegno dell’assessore all’Istruzione Iolanda Molinaro che ha curato i rapporti con le scuole.

Chi è Vincenzo Guarracino

Vincenzo Guarracino, poeta, critico letterario e d’arte, traduttore, è stato responsabile della collana dei Classici tascabili dell’editore Bompiani. Collabora, come critico letterario e d’arte, a quotidiani e periodici. Ha pubblicato studi su Verga e Leopardi, per Oscar Mondadori, Bompiani, Marsilio, Book Editor. Ha al suo attivo varie e note antologie sui lirici greci e latini per Bompiani, Baldini & Castoldi, Marsilio. Ha curato anche antologie di letteratura latina e italiana per le scuole (Zanichelli, Minerva Italica). Massimo studioso di Leopardi, ha scritto numerose edizioni critiche sul poeta di Recanati.