A Stio una scuola ad “impatto zero”, ok ad un progetto di efficientamento energetico

L'edificio necessita di interventi di riqualificazione per il miglioramento delle prestazioni energetiche

Antonio Pagano
Stio Municipio

La Giunta del Comune di Stio, guidata dal sindaco Giancarlo Trotta, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica reattivo gli “interventi di riqualificazione con efficientamento energetico dell’Edificio Scolastico Comunale “R. Lettieri” sito in Via Europa 8“, per un importo complessivo di € 1.450.000,00.  

Il progetto

Come specificato nella delibera di giunta l’edificio presenta carenze dal punto di vista dell’efficienza energetica e necessita di interventi di riqualificazione per il miglioramento delle prestazioni energetiche, la riduzione dei consumi e l’incremento dell’uso di fonti rinnovabili.

L’intervento prevede, tra gli altri, i seguenti lavori principali: isolamento termico dell’involucro edilizio (pareti, copertura, solaio sottotetto); sostituzione degli infissi esterni ad alte prestazioni; sostituzione dell’impianto termico con pompe di calore ad alta efficienza; installazione di impianto solare termico e fotovoltaico con batterie di accumulo; conseguimento dello standard ottimale.

I fondi

Il progetto sarà candidato a finanziamento al Gestore dei Servizi Energetici ai sensi del DM 16/02/2016. Il Decreto in questione aggiorna la disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione.

