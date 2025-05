A San Giovanni a Piro una marcia per la pace

“La nostra comunità non vuole e non può girare la testa dall’altra parte e far finta che nulla stia accadendo”. È quanto affermato dall’amministrazione comunale di San Giovanni a Piro, guidata dal sindaco Ferdinando Palazzo, in merito alla guerra che ormai da tempo ha come teatro di scontri la Striscia di Gaza.

L’iniziativa

“Nell’assordante silenzio di fronte a un massacro che si sta compiendo a Gaza, in un’epoca in cui il più forte non tende una mano al più debole, ma pretende tutto da lui, è nostra profonda convinzione che chi tace acconsente – affermano all’unisono il sindaco Ferdinando Palazzo e il vicesindaco Pasquale Sorrentino –. Per questo vogliamo, con una marcia, chiedere pace. E lo vogliamo fare con la voce istituzionale di un piccolo comune. Non possiamo far finta che sia normale. Stop al genocidio di Gaza. Palestina libera”.

Una marcia per la pace si terrà dunque domenica 18 maggio a partire dalle ore 19:30, in località Scurone a San Giovanni a Piro, fino a giungere poi al Pianoro di Ciolandrea. Ospite della manifestazione sarà Rania Hammad, scrittrice e attivista per la difesa dei diritti umani della comunità palestinese.