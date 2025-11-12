A Salerno un villaggio della salute: torna l’iniziativa “Prenditi cura di te”

La salute non può attendere: è un diritto, non un privilegio, e la prevenzione è la strada per garantirlo a tutti, la chiave del benessere. Con questo messaggio di forte impatto arriva a Salerno, per la prima volta, il Villaggio della Salute, un’iniziativa promossa dalla Fondazione Verrengia in collaborazione con il Corpo di Soccorso Universo Humanitas e la Farmacia Ippocratica, con il patrocinio del Comune di Salerno, della Regione Campania e della Provincia di Salerno.

L’iniziativa

L’appuntamento è per sabato 15 e domenica 16 novembre, in Piazza Antonella Russo nella zona orientale di Salerno (adiacente alla Farmacia Ippocratica), dove per due giornate intere la prevenzione sarà protagonista.

Dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30, medici specialisti saranno a disposizione a bordo dell’unità mobile dell’Associazione Corpo di Soccorso Universo Humanitas, presieduta da Roberto Schiavone di Favignana, per offrire visite gratuite ed esami diagnostici dedicati a persone prive di reddito o con ISEE fino a 7.000 euro.

Grande partecipazione all’iniziativa

Il Villaggio della Salute sarà un punto di incontro tra cittadini e professionisti del benessere, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione come strumento di tutela della salute.

Alle due giornate hanno aderito medici specialisti provenienti da prestigiose strutture sanitarie, tra cui l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione Pascale” di Napoli, la Casa di Cura Villa del Sole di Salerno e la Casa di Cura Montevergine di Mercogliano (Avellino).

Due giornate per prendersi cura di sé, durante le quali sarà possibile sottoporsi a visite e consulenze in numerose discipline mediche grazie a una rete di professionisti che hanno aderito all’iniziativa: ortopedia, osteopatia, dermatologia, cardiologia, nutrizione (anche oncologica), ginecologia, urologia, chirurgia generale e proctologia. Saranno inoltre disponibili psicologi e logopedisti, insieme a esami come ecografie tiroidee e mammarie, check-up posturali, misurazione della pressione arteriosa e controllo della glicemia.

“Con il Villaggio della Salute vogliamo abbattere le barriere economiche che spesso allontanano le persone dalle cure, offrendo ascolto, professionalità e sostegno a chi ne ha più bisogno, portando la medicina tra le persone. Crediamo che la prevenzione sia la forma più alta di cura e di rispetto verso sé stessi e verso la comunità.”, dichiarano il Prof. Domenico Verrengia ed il dr. Francesco Verrengia, rispettivamente Fondatore e Presidente della Fondazione Verrengia.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione tramite il numero verde 800 23 33 30, oppure direttamente presso la Farmacia Ippocratica (adiacente alla piazza del Parco Arbostella di Salerno).

All’iniziativa hanno inoltre aderito il Lions Club Pontecagnano Faiano Salute e Solidarietà Pierluigi Schiavone, Avalon, MedicalSA, SIGM Salerno – Giovani Medici, Ortopedia Salernitana, Hygeia Mutua, Banca Campania Centro, Caffè Santa Cruz e Caffetteria Mancini, a testimonianza di una sinergia concreta tra mondo sanitario, associazionismo e cittadinanza attiva.