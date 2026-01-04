A Sacco per l’Epifania arriva la Befana e si accende “L’Incanto degli Elfi”

Martedì 6 gennaio andrà in scena a Sacco “La Befana incontra gli Elfi”, una mattinata pensata per regalare ai più piccoli un’Epifania speciale, tra tradizione e fantasia.

L’iniziativa è ideata ed organizzata dal Comune di Sacco in collaborazione con la Cooperativa sociale “Il Sentiero” e con la Pro Loco Sacco.

Il programma

L’appuntamento è fissato alle ore 10.30 in Piazza del Popolo, che per l’occasione diventerà il cuore pulsante della festa.

Il centro del paese si trasformerà in un percorso animato dedicato ai bambini: “L’Incanto degli Elfi” li guiderà tra giochi, sorprese e momenti di allegria, con una proposta pensata per coinvolgere famiglie, residenti e visitatori. La Befana farà visita ai partecipanti, condividendo con loro un momento simbolico legato alla tradizione dell’Epifania.

Il percorso è stato immaginato per far rivivere la magia del Natale in ogni angolo della piazza, rendendo i piccoli protagonisti, pronti a sentirsi – anche solo per un giorno – “magici elfi”.