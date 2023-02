A Roccadaspide è tutto pronto per il Carnevale: tre giorni di eventi in città

Il Comune di Roccadaspide, guidato dal sindaco Gabriele Iuliano, si prepara ad accogliere i visitatori per il Carnevale 2023. Dalle 18:00 del 18 febbraio fino al 20 febbraio, Piazza XX Settembre e tutte le strade della città saranno animate da uno spettacolo di colori e maschere per grandi e piccini.

Il programma del carnevale di Roccadaspide

Il sabato sera, dalle 20:00 in poi, si apriranno gli stand gastronomici e il pubblico potrà assistere all’esibizione dei Sibbenga Sunamo. La serata in maschera sarà accompagnata dalla musica del DjSet a cura di Giuseppe Impemba Dj e alla fine sarà premiata la maschera più bella.

La domenica mattina alle 11:00 in Piazza XX Settembre arriveranno i carri allegorici e gli stand gastronomici rimarranno aperti a pranzo e fino al pomeriggio. Alle 16:00 i carri si sposteranno per sfilare anche nella frazione di Tempalta, dove si terrà una festa in maschera e si potranno gustare i piatti della tradizione cilentana.

Lunedì mattina alle 10:30 i carri allegorici sfileranno per le frazioni di Roccadaspide, passando per Tempalta, Fonte, Serra, Massano, Carretiello, Doglie e Terzerie. In Piazza XX Settembre si terrà invece una festa per bambini chiamata “Missione Carnevale”, con animatori in maschera, spettacoli con le bolle di sapone, spettacoli di danza a cura della Scuola di Danza Giselle e della palestra Fortress Gym.

L’evento

L’evento è stato patrocinato dal Comune, con la collaborazione del Forum dei Giovani di Roccadaspide, dell’associazione “Tempalta in Evoluzione”, dell’Associazione “Liberamente Donne” e di molti volontari locali che hanno contribuito a rendere unica la festa più colorata dell’anno. Un Carnevale che promette di regalare a tutti un’occasione di sano divertimento.